高雄國產龍眼蜂蜜評鑑 最大贏家田寮農會奪7獎

高雄國產龍眼蜂蜜評鑑出爐，最大贏家是田寮農會奪下7座獎項。（記者陳文嬋攝）

2025/07/01 22:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年國產龍眼蜂蜜評鑑結果出爐，田寮區農會奪下7個獎項是最大贏家，包辦3座特等獎、4座頭等獎；農業局表示，今年蜂蜜產量恢復正常，香氣濃郁、品質更好，評鑑得獎蜂蜜不漲價。

高雄蜂蜜品質好、受歡迎，以龍眼蜂蜜為大宗，占全國產量1成2，經濟產值近4億元，集中大小崗山周圍燕巢、岡山、阿蓮、田寮等區，近年受到氣候異常影響，整體產量不穩定，去年龍眼樹幾乎沒開花，連帶造成蜂蜜大減產，今年低溫期長，龍眼樹開花佳，蜂蜜產量恢復正常。

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龍眼蜂蜜產季到來，農業局舉辦國產龍眼蜂蜜評鑑，共有岡山等7區40名蜂農參加，經過嚴格儀器檢驗後，再由專家學者複評，最後評選「特等獎」蜂農8人、「頭等獎」蜂農27人。

尤以田寮農會是最大贏家，奪下3座特等獎、4座頭等獎，其次為阿蓮農會包辦7座頭等獎、岡山農會獲得1座特等獎、5座頭等獎。

農業局說，蜂蜜評鑑不只比出最優質蜂蜜，所有參賽蜂蜜皆須通過CNS國家標準層層檢測，包括11種抗生素與410種農藥殘留檢驗，更獲得色澤、香氣、口感與純度等官能品評一致肯定，將由具備HACCP與ISO22000雙國際認證食品分裝場進行包裝，裝進高雄首選品牌獨特蜂巢造型瓶身內，且每一瓶都有身分證，來源一目了然，安心掛保證。

評審團指出，去年龍眼花開不佳，造成蜂蜜產量極少，許多消費者買不到，今年龍眼花開茂盛，蜂蜜香氣較濃郁，值得消費者購買。

農業局長姚志旺說，今年龍眼蜂蜜產量充足，品質更勝以往，評鑑得獎蜂蜜下週起統一裝瓶，預計7月下旬正式上架販售，市府將於8月16至17日舉辦大崗山龍眼蜂蜜文化節，邀請民眾逛市集買好蜜。

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