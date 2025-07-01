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    雷陣雨助攻! 曾文、烏山頭水庫蓄水量 較16年來同期多1.23億立方米

    上游降雨補水，曾文水庫有效蓄水量已逾3.68億立方米。（南水分署提供）

    上游降雨補水，曾文水庫有效蓄水量已逾3.68億立方米。（南水分署提供）

    2025/07/01 22:02

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕受惠於午後雷陣雨，持續供灌二期稻作的曾文水庫，水位逐步攀升，已突破8成蓄水率，目前加上烏山頭水庫的合計有效蓄水量，比2009年莫拉克風災以來的同期平均多約1.23億立方米，水情相對穩定。

    農田水利署嘉南管理處表示，連日來午後雷陣雨都有出現在山區，讓曾文水庫獲得挹注，得以逾8成的蓄水率進入下半年，有助於二期稻作的順利供灌。

    嘉南管理處提到，現階段1、2、3組都正常供灌中，每天農業用水約180萬立方米，接續還有4至6組，會積極落實灌溉管理，妥善運用水資源，發揮最大效益。

    由於供應民生用水的南化水庫也接近滿水位，水利署南區水資源分署持續透過聯通管反推，每天30萬立方米送至烏山頭水庫，挹注農業灌溉，減少曾文水庫的出水，全力蓄存。

    南水分署觀測，截至今晚9點，曾文水庫的水會標高已接近223公尺，蓄水率為80.91%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾4.33億立方米，水情審慎樂觀。

    南化水庫的水位標高179.86公尺，有效蓄水量8455萬立方米，蓄水率99.20%；南水分署籲請民眾持續保持節約用水的習慣。

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