為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖花火節7月首發場 遊客遇「鹽水蜂炮」幸無人傷

    七月澎湖國際海上花火節，少了無人機秀助陣，施放12分鐘花火迎賓。（澎湖縣政府提供）

    七月澎湖國際海上花火節，少了無人機秀助陣，施放12分鐘花火迎賓。（澎湖縣政府提供）

    2025/07/01 22:05

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節7月首發場-新光人壽之夜，今（7月1日）升空，由於沒有無人機秀助陣，因此煙火表演加碼至12分鐘，最後收尾更是夜空百花齊放，震撼效果十足，但1顆流彈突從天而降，夾帶火花四射，差點波及遊客，還好未受傷，直呼好像「鹽水蜂炮」，要注意安全。

    「新光人壽之夜」誠意十足，現場準備上百種花色煙火，檸檬變橙牡丹帶白閃芯帶尾、金波紅帶尾、檸檬波、笑臉、錦冠帶蘭芯帶銀尾、菊先青紅綠代雙蕊等總計8843發煙火，搭配精心設計的音樂，營造出震撼人心的視聽效果，尤其是最後收尾的滿天星雨，更是掀起滿堂彩。

    另外，今年花火節特別攜手聯名國際知名IP，超吸睛的2座氣球裝置包含3.8公尺高的「經典狗屋造型」角色與3公尺高的大型角色氣球已在觀音亭園區亮相，展出時間為觀音亭花火施放日晚間5點至10點，掀起打卡熱潮。此外，4公尺高巨型氣球及30隻造型公仔，則在史蹟公園與大家見面，打造最萌的打卡景點。

    今年花火節將在7月29日閉幕，7月起為每週2施放煙火，以及3大「地方限定場」，融合在地文化與特色，包括7月5日（週六）白沙鄉公所「白沙丁香魚季」、7月19日（週六）湖西鄉公所「茹夏之音樂動湖西」及7月25日（週五）西嶼鄉公所「西嶼西遊記」等主題活動，讓這個夏季周周都精采。

    史努比大型玩偶公仔，現身花火節會場見面會。（澎湖縣政府提供）

    史努比大型玩偶公仔，現身花火節會場見面會。（澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播