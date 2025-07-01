澎湖花火節7月首發場 遊客遇「鹽水蜂炮」幸無人傷

七月澎湖國際海上花火節，少了無人機秀助陣，施放12分鐘花火迎賓。（澎湖縣政府提供）

2025/07/01 22:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節7月首發場-新光人壽之夜，今（7月1日）升空，由於沒有無人機秀助陣，因此煙火表演加碼至12分鐘，最後收尾更是夜空百花齊放，震撼效果十足，但1顆流彈突從天而降，夾帶火花四射，差點波及遊客，還好未受傷，直呼好像「鹽水蜂炮」，要注意安全。

「新光人壽之夜」誠意十足，現場準備上百種花色煙火，檸檬變橙牡丹帶白閃芯帶尾、金波紅帶尾、檸檬波、笑臉、錦冠帶蘭芯帶銀尾、菊先青紅綠代雙蕊等總計8843發煙火，搭配精心設計的音樂，營造出震撼人心的視聽效果，尤其是最後收尾的滿天星雨，更是掀起滿堂彩。

請繼續往下閱讀...

另外，今年花火節特別攜手聯名國際知名IP，超吸睛的2座氣球裝置包含3.8公尺高的「經典狗屋造型」角色與3公尺高的大型角色氣球已在觀音亭園區亮相，展出時間為觀音亭花火施放日晚間5點至10點，掀起打卡熱潮。此外，4公尺高巨型氣球及30隻造型公仔，則在史蹟公園與大家見面，打造最萌的打卡景點。

今年花火節將在7月29日閉幕，7月起為每週2施放煙火，以及3大「地方限定場」，融合在地文化與特色，包括7月5日（週六）白沙鄉公所「白沙丁香魚季」、7月19日（週六）湖西鄉公所「茹夏之音樂動湖西」及7月25日（週五）西嶼鄉公所「西嶼西遊記」等主題活動，讓這個夏季周周都精采。

史努比大型玩偶公仔，現身花火節會場見面會。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法