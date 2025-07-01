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    彰縣垃圾分類下一步？ 環保局長：鼓勵各鄉鎮創新作為

    彰化縣環保局去年7月推出垃圾分類新制，提高退運標準，成功讓垃圾減量；員林市清潔隊今起展開公寓大廈路線「可透視垃圾袋」宣導試辦。（員林清潔隊提供）

    彰化縣環保局去年7月推出垃圾分類新制，提高退運標準，成功讓垃圾減量；員林市清潔隊今起展開公寓大廈路線「可透視垃圾袋」宣導試辦。（員林清潔隊提供）

    2025/07/01 22:19

    〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣環保局去年7月推出垃圾分類新制，提高退運標準，成功讓垃圾減量，各鄉鎮市都在問「今年環保局的垃圾新計畫要做什麼？」環保局長江培根表示，鼓勵各地清潔隊推出創新作為。

    福興鄉今起推出全鄉「分日分類」垃圾清運計畫，同步實施要用可透視垃圾袋；而員林市清潔隊也從今天起展開公寓大廈路線「可透視垃圾袋」宣導試辦。和美鎮則是從5月就試辦市區4里的分日分類清運計畫。

    和美、福興與員林相繼推出垃圾新制，雖然沒有罰則、不會拒收，但都是為了垃圾減量的目標在邁進，有其他鄉鎮市明白指出，去年推出新制實在非常辛苦，今年就等環保局宣布一致性的做法，再來宣導與推動。

    不過，也有鄉鎮說，目前垃圾減量已到瓶頸點，最怕民眾又會垃圾分類不確實，讓原有的減量成績出現反彈、無法守住原有的減量成果，非常可惜。

    江培根強調，鼓勵各地在收運垃圾有創新做法、往進步的目標邁進，將會提醒在減量的路上，應該就回收的分類數據進行調查，再加以調整做法，讓各地可以因地制宜，因應產業特色、居民生活習慣來調整收運對策，只要是創新積極做法，環保局都會全面支持。

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