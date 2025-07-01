打造青年創業就業友善環境 屏縣大專以上失業率創新低

屏東縣府今年畢業季推出「屏青實習超有薪─青年實習平台」計畫，並安排徵才媒合會。（記者羅欣貞攝）

2025/07/01 22:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣大專學歷以上人口失業率，從2012年至2021年連續10年為全國各縣市最高，2023年擺脫前三高，去年更大幅降至4.5%，不但是歷年來失業率最低的一年，也已連續4年下降，全縣近3年整體失業率也從3.7%降至3.4%，顯示縣府積極打造青年創業與就業友善環境，促進各年齡層就業政策奏效。

為協助引導企業提升勞工薪資，鼓勵青年移居屏縣或返鄉、留鄉就業，進而創造勞資雙贏，屏東縣府2019年起推出「青年移．居穩定獎助計畫」，2021年起更名為「青年穩定就業獎助計畫」，符合申請資格者，工作滿12個月得申請6萬元獎助金，縣府勞動暨青年發展處表示，統計7年來已核定獎助達2216人，平均每年逾300人，申請人數穩定。

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根據勞動部勞動統計資料顯示，屏東縣整體勞參率，從2022年平均59.5%提升至2024年平均60.5%，呈現逐年提高趨勢，以青年勞參率進步最多，15至24歲從39.7%增至45.5%，提升幅度最高，25至44歲從89.6%增至90.7%次之。

有鑑於青年就業創業為勞動市場注入更多活力，屏東縣府再接再厲推出青年新政，與兆豐銀行合作，2月起推出「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，只要申請「經濟部青年創業及啟動金貸款」通過，最高享貸款本金200萬元3年利息補貼，至今已有逾92件申請，這是縣府在屏東大店長課程運作10年的基礎上，扮演青年創業後盾。

接著「屏青實習超有薪─青年實習平台」計畫在今年畢業季上路，針對15至29歲在校青年設計，只要設籍或就學於屏東即可申請，完成160小時實習可領取5千元實習津貼，最高可領1萬元，若實習結束成功轉任正職，還有每月2千元留任獎勵金，符合穩定就業獎助資格者，再加碼每月5千元補助，意即實習留任最多可領9.4萬元。

「藉由『做中學、學中做』培養青年職場戰力！」勞青處長李雨蓁表示，實習計畫是協助青年為未來正式踏入職場做準備，透過產官學三方合作，共同培育人才，讓青年至企業實習，畢業即就業；至今有逾54家企業提供超過250個職缺，吸引逾145位青年報名。

在創造青年就業創業機會的同時，縣府也針對中高齡及高齡者、婦女等各年齡層，推動多元就業促進政策，不但有效降低整體失業率、提高勞參率，在薪資上也有明顯提升，勞青處指出，從勞工退休金新制平均提繳工資看來，屏東縣

薪資2021年底為3萬2254元，去年增至3萬5586元，近3年來成長幅度超過10%。

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