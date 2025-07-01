驚喜！彰化市友善人行空間開工 護城河重見天日

彰化市中山路的老照片拍攝於1955年，可以看到縣議會、八卦山牌樓到中山國小前的排水溝，也就是清代年間的東門護城河。（蔣敏全提供）

2025/07/01 21:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市中山路二段中山國小前方，正在進行友善人行空間更新工程，打掉人行步道，讓底下的彰化古城護城河遺跡暫時重見天日，許多彰化人都說，以前要去中山國小、縣議會、八卦山，都是要走過跨越護城河的橋才行！

文史工作者石錦明說，他念中山國小的時候，因為學校前面臨中山路有條排水溝，校門有座橋，必須走過橋才能到校，只要一下雨，排水溝還會滿出來，印象非常深刻。後來應該是在排水溝上加蓋，從此再也不見排水溝的蹤影，這次因為工程重見天日，又勾起兒時回憶。

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文史工作者蔣敏全則表示，他的家族有保存彰化市中山路的一張老照片，老照片拍攝於1955年，老照片中可以看見彰化縣議會前一條有大排水溝，研判可能是清代東門護城河遺跡，可以看到八卦山牌樓，彰化藝術館前身的彰化市公會堂、彰化縣議會，還有當年還在的彰化公園。

蔣敏全說，清代的東門的護城河，後來應該轉變為排水溝，因此，在1955年要去八卦山、中山國小、縣議會，全部都要通過跨越舊護城河的小橋，當年中山路的車流量很少，跟今天已不可同日而語。

縣府工務處表示，目前正在進行的是彰化市中山路二段北向友善人行空間亮點示範路段更新工程，敲掉上方的人行道鋪面，未來仍會施工加蓋，作為人行空間。

彰化市中山國小正在進行友善步道工程，讓底下的護城河暫時重建天日。（記者劉曉欣攝）

彰化市中山國小正在進行友善步道工程，讓底下的護城河暫時重建天日。（記者劉曉欣攝）

彰化市中山國小正在進行友善步道工程，讓底下的護城河暫時重建天日。（記者劉曉欣攝）

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