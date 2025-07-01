鹿谷偏鄉護溪10餘載！綠手指催生爆紅麝香木花道

南投鹿谷清水溝溪在「榮生會」榮譽理事長陳炳煌巧手經營下，大片麝香木花瀑已成爆紅花道，大量人潮帶動農村經濟「綠色奇蹟」。（記者劉濱銓攝）

2025/07/01 22:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉清水溝溪畔，原本是條不起眼的鄉間堤防，近年在護溪團體「榮生會」養護下，沿著河岸盛開的粉紫色麝香木花瀑，已成爆紅花道，花季吸引大量人潮，帶動農村經濟。開創花道「綠色奇蹟」的幕後推手，是少校退伍、具備園藝專長的「綠手指」陳炳煌，身為榮生會榮譽理事長的他表示，偏鄉缺乏機會，盼透過花卉吸引人潮，促進觀光永續地方發展。

清水溝溪位在鹿谷邊陲，以往沒沒無聞的溪流，近年卻因盛開的麝香木，吸引大量遊客與銀髮旅遊團造訪，為寧靜村落注入活水，成為頗具名氣的網美景點。

請繼續往下閱讀...

現年73歲的陳炳煌，10多年前投入「榮生會」的清水溝溪魚蝦巡護，並認養第四河川分署的清水溝溪河岸設施，起初只是單純除草、撿垃圾，但他憑藉對園藝的興趣，自行培育、嫁接多種植栽，並於4年前在河岸種植麝香木，每天有空就在花道修枝，默默耕耘讓土地開出綠意生機，每逢花季都能形成壯觀花瀑，加上他還在河岸種植各品系九重葛，讓綿延1公里的花道更有層次。

由於花道都是免費參觀，大量人潮也帶來商機，讓在地小農得以販售自產竹筍、瓜果農產，就連鄰近的集集、水里、竹山，都有農家到此賣水果、做生意，成為熱絡市集。

「退休最大心願，就是讓這片土地再展生機」，陳炳煌說，農村相對保守，加上人口外移、高齡化嚴重，年輕人大多出外謀生，希望透過花卉讓外界看見清水溝溪的活力，只要持續經營花道，不僅能常保河川生態，更能帶動地方經濟。

四河分署表示，榮生會是清水溝溪績優認養單位，連續多年獲得水利署頒獎表揚，近年在榮生會與園藝成員陳炳煌巧手經營下，更創造難得的賞花人潮，帶動村落經濟發展，尤其當地冬天有風鈴木、夏天有藍花楹，春天則有麝香木，以及花期相當長的九重葛，可說全年都有花可賞，未來將持續攜手地方養護河川，永續花道環境，吸引遊客回訪。

南投鹿谷鄉護溪團體「榮生會」榮譽理事長陳炳煌說，希望透過花卉讓外界看見清水溝溪的活力，持續經營花道，不僅能常保河川生態，更能帶動地方經濟。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法