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    屏縣國中小新任校長遴選結果出爐了

    屏東縣政府今天完成114學年國民中小學第二階段新任校長遴選作業。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府今天完成114學年國民中小學第二階段新任校長遴選作業。（記者羅欣貞攝）

    2025/07/01 21:19

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣114學年度國民中小學第二階段新任校長遴選作業今（1日）完成，屏東縣政府晚間公布遴選結果。

    國中第二階段出缺學校校長遴選結果：

    明正國中教師傅勤展獲遴選為高泰國中校長、里港國中教師柯文成獲遴選為光春國中校長、九如國中教師李立群獲遴選為長治國中校長，共3名。

    國小第二階段出缺學校校長遴選結果：

    加祿國小教師陳德宗遴選為玉光國小校長、同安國小教師蔡錦豐遴選為昌隆國小校長、地磨兒國小教師唐世勇遴選為隘寮國小校長、中正國小教師蔡文雄遴選為興化國小校長、高朗國小教師黃如瑩遴選為田子國小校長、長榮百合國小教師高佩文遴選為丹路國小校長、崁頂國小教師顏乾明遴選為東海國小校長、鶴聲國小教師賴俊宏遴選為口社國小校長，共8名。

    屏東縣政府表示，此次獲遴選的校長將於114學年度起聘任，縣府期許本次新任校長能秉持初衷，於學校奠定的基礎上持續努力，承擔起帶領學校邁向卓越的重責大任。

    國中校長遴選結果。（取自屏東縣政府教育處網站）

    國中校長遴選結果。（取自屏東縣政府教育處網站）

    國小校長遴選結果。（取自屏東縣政府教育處網站）

    國小校長遴選結果。（取自屏東縣政府教育處網站）

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