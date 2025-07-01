台灣首位、百年來第二位非美籍得主！田秀蘭獲美生涯發展學會終身成就獎

台灣師範大學教育心理與輔導學系特聘教授、教育學院院長田秀蘭，獲美國生涯發展學會頒發終身成就獎，不但成為台灣首位獲此殊榮的學者，更是該學會創立百餘年來，美國以外的第二位外籍學者獲此最高榮譽。（台師大提供）

2025/07/01 21:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣師範大學教育心理與輔導學系特聘教授、教育學院院長田秀蘭，近日獲美國生涯發展學會（NCDA）頒發終身成就獎，不但成為台灣首位獲此殊榮的學者，更是該學會創立百餘年來，美國以外的第二位外籍學者獲此最高榮譽。

成立於1913年的美國生涯發展學會，是全球歷史最悠久的生涯發展專業機構，長期推動生涯發展的研究、實務與政策，對全球的生涯輔導專業影響深遠，日前在亞特蘭大舉行年度大會，同時頒發國際獎項，表彰在生涯發展領域具卓越貢獻之專業人士，其中「NCDA終身成就獎」是最高榮譽。

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台師大指出，田秀蘭長年耕耘於K–12生涯教育政策推動、職涯課程與評量工具設計，主持過多項國家級研究計畫，出版6本專書、77篇學術論文，推動將國際職涯評量工具引入台灣，並翻譯為中文，廣泛應用於華語地區，同時也是亞太生涯發展學會的創會成員與前任理事長，是台灣在國際生涯發展舞台上深耕影響力的重要推手。

田秀蘭認為，生涯的決定，最重要是興趣，鼓勵學生選擇自己真正喜歡的領域，面對困難才有力量堅持，但也提醒學生，玩樂與健康是面對挫折的重要復原力。同時，她分享陪伴自己多年的座右銘「盡人事，聽天命」，自己未來將繼續透過研究、教學和行動，陪伴更多人走好生涯路，也持續為台灣在國際生涯發展領域發聲。

台師大提到，田秀蘭長年致力於將台灣及華語世界的實務經驗與研究成果推上國際舞台，積極參與國際組織擔任重要職位，並受邀進行跨國演講與深度合作。她致力於促進全球對華語文化背景下職涯議題的理解與重視，提升華人地區在國際職涯教育話語圈的能見度與影響力。研究內容則著重多元族群的生涯發展，包括女性重返職場、弱勢青少年、身心障礙者照顧者、以及物質成癮者。

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