彰化縣國中校長遴選 第1波出爐了! 郭佳文接彰興、吳麗月轉戰彰泰

彰化市彰興國中年年總量管制，許多學生特別遷戶口也擠不進來。（資料照）

2025/07/01 20:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣國中第一階段遴選作業已經完成，備受矚目的超搶手、總量管制學校的彰興國中，將由北斗國中校長郭佳文調任，而彰興國中校長吳麗月，則調任超人氣的彰化市彰泰國中。

彰化縣113學年度有4所國中校長申請退休，其中，員林市共有3所國中校長退休，分別是明倫國中吳秀貞去年10月提早退休，以及大同國中謝國士、員林國中吳俊良，還有鄰近的埔心國中黃森明也申退。由於彰興國中吳麗月、陽明國中余立焜、溪湖國中鄭宇森等3校任期屆滿7.5年，今年也提出遴選申請，讓今年遴選作業，未演先轟動。

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今天遴選結果出爐，各界最關注的就是彰興國中，結果由北斗國中校長郭佳文調任，郭佳文曾任彰安國中教務主任，在北斗國中任內也表現亮眼。

而原本的彰興國中校長吳麗月，一路從芳苑國中、彰德國中到彰興國中，點燃芳苑國中升學希望之火，更創下彰興耀眼的升學成績，如今將調任彰泰國中，由於彰泰國中近年來還在持續增班，各界都期待再創高峰。

彰泰國中校長江永泰則調任大同國中，接下全縣最多班、學生數最多國中的重責大任，而曾任彰泰國中校長、現任溪州國中校長張耀忠，則調任老字號陽明國中校長。

其它遴選結果如下：

北斗國中由萬興國中吳炳連校長調任、明倫國中由溪湖國中鄭宇森校長調任、溪湖國中由福興國中楊書端校長調任。

員林國中由永靖國中劉仁傑校長調任、永靖國中由陽明國中余立焜校長調任、埔心國中由和群國中吳錫銘校長調任、和群國中由草湖國中林欣溦校長調任。

芬園國中張婉玶、大村國中賴良助、大城國中趙士瑩連任原校校長。國中校長遴選第二階段開缺學校：福興國中、溪州國中、草湖國中、萬興國中。7月8日中午12時前受理曾任校長及候用校長申請，7月11日召開國中小校長遴選委員會第二階段會議。

彰化縣今年校長大風吹，國中第一階段遴選結果出爐。（資料照）

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