蔣市府推行人徒步區受阻 交通局：持續跟地方溝通

台北市府5、6月在永康街試辦「人本城市假日漫步區」，市長蔣萬安曾表示如果可以、會延長試辦；交通局則說，實施後影響地方住戶出入，會持續溝通。（資料照）

2025/07/01 21:41

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安以國外經驗在中山區南西商圈、大安區永康街封街，試辦行人徒步區，民眾雖反應不錯，在地居民反彈卻不小；針對永康街部分，蔣萬安6月在議會表示正在盤點改進，包括暑假期間，如果可以，會延長試辦；隨著暑假到來，卻未看到市府有所動靜，交通局今回應，實施後影響地方住戶出入，持續溝通。

市府5、6月在永康街試辦為期1個月的「人本城市假日漫步區」，現已結束，觀光客反應良好，但居民不滿影響生活品質，揚言若持續擾民，不排除舉白布條抗議。轄區民進黨籍議員王閔生指出，政策試辦已結束，市府也與地方溝通並了解居民意見，目前沒收到暑期要繼續辦下去的消息。

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中山區南西商圈的南京西路23巷、25巷，鄰近捷運中山站，假日人潮密集，今年3月也曾短暫封街2.5小時，做為試驗性徒步區，當時挨批事前未充分溝通、配套措施不足。國民黨議員柳采葳說，如要繼續推行徒步區，永康街的案例會有所影響，但也不是不能做，重點是要跟在地居民好好溝通，並朝「試辦」方向，循序漸進調整，最起碼不能造成居民不便，倘若要拉長試辦期間，必須說明清楚完整規劃，或是會否變成常態，否則容易引起反彈。

另，民眾黨議員陳宥丞也曾於市政總質詢，爭取在信義商圈松壽路20巷增設示範行人徒步區，蔣萬安允諾評估。陳宥丞認為，一項政策剛開始推行時，需要花費許多溝通成本，尊重不同看法，以前北市在推YouBike設站也曾遭遇反對聲音，如今大家搶著要騎；合理的質疑要想辦法解決、不合理的就解釋，才有辦法獲得共識。

交通局綜合規劃科長黃皇嘉坦言，南西商圈、永康街遇到的情形雷同，實施後影響地方住戶出入，目前持續和地方溝通，並舉四平街商圈成功案例，希望行人徒步區推動能從基層由下而上發起、政府機關配合執行。

至於松壽路20巷的部分，他說明，松壽路位於信義計畫區內，本身路幅寬闊、行人空間充足，20巷屬於貨物、車輛進出的後場動線，無法設置徒步區，只能由警察、義交協助疏導人車交織，規劃適當通道，讓車輛通行盡量不影響到路側等候進入夜店的客人。

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