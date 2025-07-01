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    斥資8.4億 中壢青埔停十立體停車場動土

    桃園市中壢青埔停十立體停車場統包工程，今下午由市長張善政（中）等人主持開工動土典禮，工程採地上1層、地下3層設計，將提供301席汽車位與163席機車位，預計2028年初完工。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢青埔停十立體停車場統包工程，今下午由市長張善政（中）等人主持開工動土典禮，工程採地上1層、地下3層設計，將提供301席汽車位與163席機車位，預計2028年初完工。（記者李容萍攝）

    2025/07/01 20:54

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局在中壢區民權路四段及高鐵南路二段交叉口規劃「中壢區停十立體停車場統包工程」，今（1）日下午舉行開工動土典禮，本案獲交通部補助2.8億元，加上市府自籌款，總經費達8.43億元，預計2028年初完工。工程採地上1層、地下3層設計，將提供301席汽車位與163席機車位，工程預留結構強度與柱頭，未來可透過促參招商模式再向上增築至多13層，轉型為綜合商業大樓，不僅可滿足當地停車需求，更將帶動青埔地區的商業與觀光發展。

    桃園市長張善政出席開工動土典禮指出，停十立體停車場基地位於青埔核心地段，鄰近高鐵桃園站、捷運A19站、桃園會展中心、國際棒球場及亞洲．矽谷創新研發中心等重大設施，未來將配合BOT案整體推動，分階段完成地上層興建，朝系統性整合與前瞻性開發目標邁進，確保工程如期如質完成，完善青埔整體生活機能。

    交通局長張新福說，停十立體停車場規劃1處汽車出入口、1處機車出入口與2處行人出入口，並於機車停車區設置防火隔屏，提升防災安全。全區設有樓層分色引導、梯廳分區標示，並配置婦幼車格、無障礙車位及電動車專用車格，營造安全友善的停車環境。未來將導入智慧車牌辨識、eTag快速通關、車位在席偵測與智慧尋車系統，並設置電動車充電樁，支援電子票證、行動支付、信用卡與線上繳費等多元支付方式，打造永續、智慧、全齡友善的現代化停車空間。

    包括中壢區長李日強、桃園航空城公司總經理洪秀寬、立委魯明哲、市議員梁為超、劉曾玉春、謝美英、彭俊豪、張曉昀、夆典集團董事長郭國華、佶利迪科技公司經理陳世騏等人均出席。

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