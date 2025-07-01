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    台南城西焚化廠更新爐明年完工 國內第2座廢棄物發電綠能電廠

    城西焚化爐更新爐預計明（2026）年2月興建完成。（台南市環保局提供）

    城西焚化爐更新爐預計明（2026）年2月興建完成。（台南市環保局提供）

    2025/07/01 20:39

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為確保台南市有充裕的垃圾處理量能，城西焚化爐更新爐預計明（2026）年2月興建完成，也將是國內第2座以廢棄物發電的再生能源電廠。

    環保局表示，城西更新爐的蒸汽及發電採高傳熱面積，使發電效率高於25%。完工後預估發電量可達每年2億5130萬度，為市庫帶來每年7500萬元收入，讓城西更新爐成為國內首座新舊焚化廠電力饋線併接案例。

    台南市長黃偉哲表示，全台各縣市針對廢棄物處理，目前是以焚化為主力，但有著手興建更新爐，目前只有台南市。過去外縣市曾協助台南處理民生垃圾，若未來台南擁有足夠量能處理轄內的垃圾，基於縣市互助，可適時協助外縣市。

    台南市垃圾產生量每日約1800公噸，而焚化處理量能為每日1350公噸，分別是城西廠600公噸及永康廠750公噸。因處理量能有缺口，自2013年起部分的一般垃圾暫置轄內掩埋場，截至今年5月已暫置約33萬公噸。因此，環保局依促參法BOT模式，導入民間資金與技術興建更新爐。

    環保局表示，南市有城西及永康2座焚化廠，主要優先處理民生垃圾及部分一般事業廢棄物，目前每年約10萬公噸的垃圾處理量缺口，待城西更新爐興建完工後，屆時試運轉期間可處理6萬2625公噸廢棄物，應可補足缺口。

    此外，城西垃圾焚化爐迄今已逾10年未再調漲，為反映實際處理成本並確保資源合理分配，自今（1）日起調整收費。

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