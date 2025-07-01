解決台74線沿線噪音 何欣純爭取4800萬裝隔音牆

太平環中東路3段緊鄰台74快速公路的社區，飽受車流噪音影響，何欣純立委（前排右3）今天到場會勘，要求早日設置隔音牆。（何欣純提供）

2025/07/01 20:33

〔記者陳建志／台中報導〕台74線沿線社區大樓近年如雨後春筍出現，因車流量大，社區住戶抱怨車輛呼嘯而過噪音影響安寧、睡眠，民進黨立委何欣純接獲陳情，今天邀集相關單位在太平環中東路3段進行改善計畫會勘，交通部公路局表示將在74線東向主線25.3K處起，增設長240公尺、高6公尺的隔音牆面，總經費4800萬，待計畫核定後，就納入今年下半年檢討期程從速施工。

何欣純表示，今天會勘的地方在太平環中東路3段一帶，附近兩社區連在一起多達870戶，很多住戶反映，搬來2年多，台74線車流量龐大，噪音對日常生活造成很大影響，晚上更是明顯影響睡眠，設置隔音牆刻不容緩。

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何欣純表示，近年持續關心台74線沿線居民居住安寧的問題，從2019年起改善太平區新高國小、新平派出所附近路段，2023年另外兩社區大樓，也爭取隔音牆裝置施工完成，竣工總經費近8千萬元，加上今天環中東路3段兩社區4800萬，一共1.2億餘元的經費，更要求交通部公路局要進行全線盤點，逐步改善規劃設置，讓市民有更安靜的生活空間。

交通部公路局養護工程台中分局說，環中東路3段的社區為15層社區，屬第2類噪音管制區，依快速道路交通噪音管制標準，日夜間均能音量約在67至74分貝間，經實地量測在全日4時段，早晨、日間、晚間尖峰及夜間都有超標的情形。

另也進行問卷調查，住戶皆表示對日常生活有影響，以睡眠影響尤鉅，尤其每天晚上10時至零時車子的加速聲音干擾更為困擾。因此在防制措施上，將提專案計畫增設6公尺高隔音牆來減低音量，未來噪音將可大幅降低。

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