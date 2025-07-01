熱啊！ 週三高溫上看37度 東部防短暫陣雨

週三僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。（資料照）

2025/07/01 21:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（2日）高溫可達36度以上，尤其北部地區有機會出現較大範圍36度甚至37度的高溫；降雨方面，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，請民眾需帶雨具備用，以及做好防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；明天下午起台灣海峽北部平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。

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溫度方面，明天高溫普遍可來到33至36度，其他36度的區域則較為局部，中午前後紫外線偏強，容易來到過量到危險等級，外出請務必做好防曬並多補充水分；離島天氣，澎湖為晴時多雲27至32度，金門為晴時多雲27至35度，馬祖為晴時多雲28至31度。

天氣風險公司指出，明天溫度相當的熱，東半部高溫大約是32至34度，西半部高溫則普遍有35至37度，部分地區將會來到38度或以上。北部地區容易有極端高溫出現的機會，在戶外活動的朋友務必要注意熱傷害發生的可能性，並且要做好防曬的準備，如果可以的話，在上午10點到下午4點之間盡可能減少戶外活動的機會

紫外線指數方面，新竹市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，明天環境風場為偏東風，西半部風速稍弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

氣溫方面，可達36度以上高溫，尤其北部地區有機會出現較大範圍36度甚至37度的高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，新竹市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，明天宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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