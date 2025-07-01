吃芒果後不要忘了這一味！左鎮農會特製「破布子丸」

左鎮區農會推出阿嬤時代的古早味「破布子丸」，以真空包裝上市。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/01 20:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕老一輩都提醒，呷芒果後不要忘了吃破布子，兩者採收期幾乎相同，芒果受氣候因素影響，今年減產，破布子卻盛產；進入產季，台南左鎮區農會啟動加工作業，除了醃製「破布子漬」之外，還熬製目前坊間罕見的「破布子丸」，並以真空包裝上市。

左鎮區農會總幹事張益瑞強調，破布子丸的製作費工，一到貨就挑出果實，先仔細清洗，再熬煮3小時，接著調味，並以飯碗盛裝，等待成塊，預冷後真空包裝，過程遵循古法，每年都供不應求。破布子丸的製作，必須採用原生種，雖然果實比改良種小一些，但黏性較強，容易成塊，風味也更好。

請繼續往下閱讀...

張益瑞說，去年減產，原料短缺，破布子丸供應有限，上架不久就被搶光，今年盛產，依照到貨情況，預計製作量提升為5倍，多達1萬個，目前訂單需求已超過3000個，搶手程度可見一斑。

張益瑞提到，由於注重品質，採保價收購方式，進貨無毒栽培的破布子，確保食安，真空包裝解凍後，可以煎蛋，或加醬油、糖，也能再蒸熱，搭配稀飯吃，傳統的古早味，令人垂涎。

破布子到貨後，先清洗、挑出果實。（記者吳俊鋒攝）

破布子進入產季，左鎮區農會啟動加工作業。（記者吳俊鋒攝）

左鎮區農會熬製古早味的破布子丸。（記者吳俊鋒攝）

左鎮區農會的「破布子丸」，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法