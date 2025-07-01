整治麻糬山解決阿里山公路地滑難題 蔡衛勇公路節獲獎

公路局雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇獲頒2025年公路節「傑出基層主管獎」。（記者蔡昀容攝）

2025/07/01 20:35

〔記者蔡昀容／台北報導〕公路局等單位今天（1日）舉辦公路節60週年活動，表揚16位公路基層人員及78個機關團體。公路局雲嘉南區養護工程分局科長蔡衛勇，過去在阿里山工務段期間，帶領團隊執行多項工程，獲金安獎、金質獎、金路獎、景觀大獎等肯定，並對抗「麻糬山」地質，解決阿里山公路五彎仔地滑難題，今獲頒「傑出基層主管獎」。

我國公路法1960年7月1日施行，規範公路的設計、經營、營運與管理，也是台灣邁向現代交通體系的里程碑，經內政部1965年核定，將公路法施行日訂為公路節，今天適逢60週年，於台北舉辦慶祝活動。

請繼續往下閱讀...

頒獎獎項包含公路建設卓越獎、公路建設傑出獎、傑出基層主管獎、公路汽車客運業營運與服務評鑑優等、公路汽車客運無障礙秘密客調查優等、績優機車駕訓班。獲獎單位包括中央機關、地方政府、工程顧問公司、工程營造廠、客運業者、駕訓班。

今年2月甫上任交通部公路局雲嘉南區養護工程分局科長的蔡衛勇，獲頒「傑出基層主管獎」。他在阿里山公路深耕26年，並帶領團隊成功解決台18線阿里山公路42至45公里處五彎仔地滑區難題，歷經20餘年維護及努力，獲2023年金質獎設施維護管理類優等肯定。

阿里山是國際級觀光景點，阿里山公路是主要前往道路。蔡衛勇說表示，阿里山公路五彎仔路段，早期被稱為「麻糬山」，每逢颱風、豪雨就會地層滑動，地滑面積達50公頃，最嚴重時每年地滑約20多公分。經過地質探勘整治，完成8口直徑約4.5至5.5米、深度45至52公尺的集水井，成功導排深層地下水，迄今每年地滑降至2毫米。

蔡衛勇是台中人，具大地工程專業的他，中途曾短暫調進雲嘉南區養護工程分局，但隨後又調回阿里山工務段，繼續投入整治工作，如今五彎仔擺脫危險路段名單，他欣慰表示，去年凱米颱風降雨量達到1800毫米，算是歷年最大，但五彎仔路段仍挺過去了，證明路基安全確實顯著增加。

公路汽車客運無障礙秘密客調查優等獎，有29家獲獎，其中泰樂客運股份有限公司獲得滿分。公路局運輸組長梁郭國表示，秘密客調查出動無障礙相關協會委員，親自搭乘部分客運路線，從上車、搭乘到下車，觀察業者是否按照規定落實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法