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    7月1日起高雄多項新制上路 懶人包一次看

    高雄7月1日起實施的新制度。（張博洋提供）

    高雄7月1日起實施的新制度。（張博洋提供）

    2025/07/01 19:47

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天7月1日起，高雄市有多項新制上路，包括生育津貼新制、中低收老人修繕住屋補助等，市議員張博洋特別整理相關內容製作成懶人包，提醒民眾注意己身權益。

    張博洋指出，今天7月1日起，高雄市政府代管澄清湖風景區，擴大為全國遊客都免收費，開放時間為夏季清晨6時至傍晚6時，冬季至下午5時30分，停車費維持原價。園區也將增設4處停車場、優化道路、人行動線與景觀。

    高雄市生育津貼方面，今天起生育津貼設籍時間從原來的1年，縮短為10個月，並增訂出生胎兒為早產兒可領取生育津貼。新生兒家庭則可選擇領生育津貼，或依胎次選擇3萬元至6萬元的等值坐月子到宅服務。

    7月1日起，高雄市低收、中低收老人的修繕住屋補助，將從原本的最高5萬元調整為10萬元。適用對象為65歲以上，符合高雄市列冊低收入戶、中低收入戶，或領有中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助者。

    此外，7月起民眾必須投保公共自行車傷害險，才可租借YouBike2.0E（電動輔助自行車），只要透過App或YouBike官網登入，勾選同意加入公共自行車傷害險即可免費投保，目前高雄市投保比率已超過9成，呼籲未加入的民眾儘速投保。

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