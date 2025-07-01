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    蜂蜜大敵現蹤！蜂箱小甲蟲入侵田中

    農業部動植物防疫檢疫署指出，蜂箱小甲蟲為國際蜂產業常見害蟲，該害蟲會寄生蜂箱，取食花粉、蜂蜜及蜜蜂幼蟲，嚴重恐導致蜂群滅絕。（民眾提供）

    農業部動植物防疫檢疫署指出，蜂箱小甲蟲為國際蜂產業常見害蟲，該害蟲會寄生蜂箱，取食花粉、蜂蜜及蜜蜂幼蟲，嚴重恐導致蜂群滅絕。（民眾提供）

    2025/07/01 20:02

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮八卦山區的養蜂場，近日出現蜂箱小甲蟲入侵，這種體型小、繁殖力強的害蟲專門寄生在蜂箱中，會偷吃蜂蜜、花粉，甚至蜜蜂幼蟲。陳姓蜂農焦急表示，第一次發現這種害蟲，而且繁殖速度很快，擔憂整箱蜜蜂被吃光，生計恐大受影響。

    陳姓蜂農說，近日採蜜期結束，準備整理蜂箱放置新巢片，卻發現一種像金龜子的小甲蟲，成群地在蜂箱內不斷亂竄、產卵寄生，會吃蜂蜜、花粉，甚至蜜蜂幼蟲，恐怖的是，繁殖速度飛快，他飼養40只蜂箱，原本只有十幾箱出現蟲害，到了昨天，竟然有30箱受害。

    「根本鑽到哪吃到哪」，陳姓蜂農焦急表示，第一次遇到這種甲蟲，經查是「蜂箱小甲蟲」，在國外是嚴重的害蟲，只好趕緊向農友求助防治方式，目前利用硼酸、花粉及蜂蜜，製作陷阱卡給甲蟲吃，必須防治多次，只能祈禱能發揮效用，以減少損失。

    農業部動植物防疫檢疫署指出，蜂箱小甲蟲為國際蜂產業常見害蟲，國內自去年6月首度發現，目前共14個蜂場通報受害，其中彰化縣佔2場。該害蟲會寄生蜂箱，取食花粉、蜂蜜及蜜蜂幼蟲，嚴重恐導致蜂群滅絕，對此，防檢署依「植物防疫檢疫法」強制撲殺染病蜂群與蜂箱，經後續監測確認無復發跡象。

    縣府農業處說，根據農業部苗栗區農業改良場訂定的防治措施，蜂農可自製陷阱誘殺成蟲，外箱陷阱以酵母、蔗糖、蜂蜜調配誘引劑，內箱則需使用硼砂熱水溶液混合花粉製成膏狀餌劑。若發現成蟲，應避免移動巢脾並加強清理；出現幼蟲，則需冷凍銷毀染病蜂糧，並以換箱、火烤蜂箱角落等方式根除蟲卵。農業處提醒蜂農加強巡視，及早發現才能有效防堵擴散。

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