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    企業祭賞金 七美單日移除上百棘冠海星

    海保署委託移除七美海域棘冠海星，6月18、19日連續2日下海，僅移除44隻；寶雅國際有限公司祭出300元獎勵，今（1日）單日就移除180隻。（澎湖水域遊憩活動商業同業公會提供）

    海保署委託移除七美海域棘冠海星，6月18、19日連續2日下海，僅移除44隻；寶雅國際有限公司祭出300元獎勵，今（1日）單日就移除180隻。（澎湖水域遊憩活動商業同業公會提供）

    2025/07/01 20:31

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海委會海保署出資委託移除七美海域棘冠海星，6月18、19日連續2日下海，僅移除44隻，但今（1日）寶雅國際有限公司祭出300元獎勵，單日就移除180隻，難怪澎湖海洋保護志工團隊痛斥海保署、海管處「遲鈍、無知、怠惰」。

    近期澎湖多處海域陸續發現棘冠海星數量明顯上升，尤以七美最為嚴重，棘冠海星有驚人的食物攝入量，爆發時大片珊瑚礁數天內摧毀，且有高繁殖力，年產卵潛力可達2億，並通過體外繁殖受精，若未在東北季風來臨前清除，才是真正災難的開始。

    針對七美海域棘冠海星大爆發，澎湖縣水域遊憩活動商業同業公會接受海保署委託、正式啟動清除計畫，6月18、19日清除地點為七美月鯉灣及臥牛灣，成果包含捕獲44隻棘冠海星，最大體長約27公分，搜尋範圍約8000平方公尺。

    今日在寶雅賞金支援下，廣邀各界潛水好漢下水，單日就創下180隻移除紀錄，莫非真的是重賞之下必有勇夫？七美如有捕獲棘冠海星，可與在地窗口許翰茹小姐（0987-511559）聯繫，每隻海星以新台幣300元價格收購。其他區域捕獲亦可直接聯絡薛總幹事0988246066（週一至週五09:00-17:00）。

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