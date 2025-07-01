搭船實名制首日 東琉球線遊客未帶證件要簽切結

未來到小琉球都要進行身份查對是否與證件相符。（記者陳彥廷攝）

2025/07/01 18:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部航港局今天開始在東琉線交通船航班試辦搭船實名制，遊客登船前，必須持有效證件供航商查對身分，不過，還是有未帶證件的旅客，航運業者為此準備切結書應變，但若有假冒身分者，得自負相關刑責，航港局說，試辦緩衝期讓航運業者及搭乘遊客適應新制，正式上路時若遊客沒有身分證件就不得登船。

航港局表示，搭船實名制主要是為航行安全，確保保險理賠的範圍，透過試辦進行宣導，讓遊客廣為流傳，避免屆時上路時因未持證件而被留在港邊，全國將於八月四日正式實施。

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東琉線交通船航班昨天是試辦搭船實名制首日，還是有部分乘客未帶身分證，航運業者者為此提供切結書供民眾填寫，這讓這些遊客成功登船，有人直說「下次出遊一定要帶證件」。

交通船業者表示，模式說穿了就是「人票證」三位一體，遊客持票及證件供查驗再上船 ，昨天屬於平日，遊客量並不多，未因填寫切結而出現延遲狀況，但已確實是增加業者作業時間，尤其團客更是要一個個核對名單，相當擔心假日出現爆棚人潮會造成民怨。

未來到小琉球都要進行身份查對是否與證件相符，昨天試辦是令不少遊客感到新鮮。（記者陳彥廷攝）

未帶證件的乘客須簽署切結書。（記者陳彥廷攝）

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