測速桿、科技執法冠軍出爐 !台南這2處「攔路虎」都由亞軍扶正

台南永康區高速一街二段與永二街二四五巷二十六弄路口的測速桿，是今年上半年全市測速取締件數冠軍。（圖：民眾提供）

2025/07/01 18:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市今年上半年的固定測速照相桿與路口科技執法的取締第1名，分別由去年度第2名的永康區高速一街二段、永二街245巷26弄路口測速桿與仁德區中山路、中正路三段路口科技執法設備「扶正」奪冠。南市交警大隊提醒民眾行車須遵守交通法規，以免荷包失血。

交警大隊統計今年1月到6月底的全市固定式測速照相桿取締件數，半年來第1名是永康區高速一街二段與永二街245巷26弄路口的測速桿（取締4138件），這第1名是去年度的亞軍；第2名為安南區公學路六段418號前（3883件）、第3名安南區安吉路三段近安順庄大道（3618件）、第4名玉井區台84線40.38公里處（由去年度第1名易位第4名）。

請繼續往下閱讀...

測速桿第5名到第10名依序為新市區台1線317.7公里、安南區安明路近北汕尾路口、東山區165線18.82公里、柳營區長榮路四段近2.8公里處、南區永成路二段369號往南70公尺處、永康區復興路與高速二街路口。

在科技執法方面，今年上半年第1名為仁德區中山路與中正路三段路口（取締5020件、該處為去年度第2名）、第2名為永康區中正北路與永安路口（4428件）、第3名為仁德區文德路與中山路口（3985件）、第4名北區中華北路、觀海橋路口（2749件，該處是去年度第1名）。

科技執法取締件數第5名到第10名依序為永康區復興路與高速一街二段口、新市區台19甲線與西拉雅大道、南區大成路與國民路口、南區西門路與健康路口、永康區中華路與中央路口、北區西門路與北安路口。

台南仁德區中山路與中正路三段路口的科技執法設備，是今年上半年全市取締件數冠軍。（圖：民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法