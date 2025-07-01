觀光亂象再起 澎湖第一街「街內公園」垃圾雜亂影響觀瞻

馬公中央街「街內公園」垃圾數日未清，影響澎湖觀光門面。（葉竹林提供）

2025/07/01 18:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕素有「澎湖第一街」之稱的馬公市中央街，不僅鄰近澎湖開台天后宮，更是澎湖最早期先民居住地，街內商家林立，每年夏季觀光客絡繹不絕，成為澎湖重要的門面。近日有市民反映，馬公市中央街的「街內公園」已有數日垃圾未清，嚴重影響澎湖做為國際觀光城市的整體形象。

馬公民眾向前市長葉竹林說明，桌面及地面滿佈飲料杯、塑膠袋與餐盒，造成居民困擾，這些垃圾已堆置3天以上，反映多次卻求助無門。由於澎湖是許多國內外旅客心中嚮往的海島，乾淨整潔的市容不只是地方的門面，更關乎我們觀光產業的永續發展與海洋生態的保護。

請繼續往下閱讀...

葉竹林誠懇呼籲澎湖縣政府及相關單位立即派員清潔處理，並建立定期巡查與即時通報的機制，讓「街內公園」重新成為市民休憩與旅客駐足的安心場所。同時店家也應該組成清潔志工，或共同出資請人打掃，自己環境要自己整理，畢竟乾淨的環境才能吸引更多遊客前往。

乾淨的城市需要大家共同守護，也請主管機關正視市民心聲，迅速改善環境，還給馬公一個清新宜人的生活空間，畢竟沒有人願意在垃圾堆中參觀採買，也不要讓澎湖觀光「蒙塵」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法