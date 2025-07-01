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    新北天燈自治條例三讀通過 每個標章費擬收20至30元

    新北市平溪區天燈文化吸引大量遊客，但也衍生公共安全危害與環境污染。（資料照）

    新北市平溪區天燈文化吸引大量遊客，但也衍生公共安全危害與環境污染。（資料照）

    2025/07/01 18:32

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市平溪區天燈文化吸引大量遊客，但也衍生公共安全危害與環境污染，市府提案制定「天燈永續發展自治條例」，未來天燈在施放前需貼專屬標章，標章收費將作為永續發展費，用來支應天燈施放衍生的災害賠償等，區公所將得派員稽查天燈是否黏貼標章，未黏貼、重複使用、偽造、變造標章者，可處1萬元以上10萬元以下罰鍰。草案今（1）日三讀通過。

    經濟發展局長盛筱蓉說，標章每個擬收20至30元，但具體金額需待法案實施後成立「天燈永續發展及基金管理會」，由委員討論訂定價格；法案經市議會三讀通過後，將送法制局進行後續流程，將儘速公告實施。

    市府提案指出，為保存天燈民俗文化，啟動地方創生經濟，並加強管理天燈施放與環境生態，因此提案立法，收取天燈永續發展費、設立天燈永續發展基金，並設置管理會。

    修法通過後，天燈販售業者應按預期供應的天燈數量向管理會申請標章，並按標章數量繳費，標章須黏貼於天燈明顯處，區公所得派員稽查業者販售的天燈是否如實張貼標章，拒絕稽查者可處3000元以上1萬元以下罰鍰，並得按次處罰；未黏貼、重複使用標章者，依售出天燈數處罰，每個天燈可處1萬元罰鍰，最高處10萬元罰鍰；偽造、變造標章者，依偽造、變造標章數量處罰，每張罰1萬元，最高處10萬元罰鍰。

    盛筱蓉表示，自治條例訂定6個月的罰則宣導期，給予緩衝、宣導時間，但偽造、變造標章不予緩衝，從自治條例公布日起開罰。

    市府提案制定「天燈永續發展自治條例」，未來天燈在施放前需貼專屬標章，標章收費將作為永續發展費，今三讀通過。（記者黃子暘攝）

    市府提案制定「天燈永續發展自治條例」，未來天燈在施放前需貼專屬標章，標章收費將作為永續發展費，今三讀通過。（記者黃子暘攝）

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