北市面塌陷 許淑華：2年多至少10起

台北市松山區長春路和慶城街46巷交叉路口，今（1）日上午出現路面塌陷後的積水坑洞。（台北市議員許淑華提供）

2025/07/01 18:06

〔記者何玉華／台北報導〕台北市松山區長春路和慶城街46巷交叉路口，今（1）日上午路面塌陷，形成一個長約2公尺、寬1公尺、深1公尺的積水坑洞，初步調查是自來水管線問題，已進行搶修，預計晚間8點修復完畢；台北市議員許淑華也到現場關切，她表示，台北市長蔣萬安上任兩年多，發生至少10起大小不一的天坑事件，而北市老舊自來水管線至少還有3分之1需改善，市府應加速汰換工程。

許淑華獲知長春路和慶城街46巷口發生塌陷事故後，前往現場關心並了解市府處置情況；她表示，在彙整資料後發現，蔣萬安上任兩年多時間，已發生至少10起大小不一的天坑案件，除了今天的事故，還包括2023年5月13日，信義區崇德街施工中建案開挖地下室造成連續壁滲水；2023年7月8日，大同區南京西路汙水管線破損；2023年8月18日，南港區南港路水利處雨水連接管脫管；2023年8月19日，民生東路二段側溝破洞漏水帶走地下土壤；2023年8月20日，萬華區昆明街施工中建案基地外水溝、地基鬆軟，經豪雨沖刷下陷；2023年9月8日，中山區大直基泰事故；2023年9月11日，中山區合江街施工中建案大型工程車輛頻繁進出，壓壞人口蓋導致；2023年9月14，中山區赤峰街疑似管線穿越水溝壁導致破裂、緊急疏散周邊店家和住戶14戶；2024年2月24日，松山區慶城街施工中建案使導溝往內傾，害周遭道路呈v型，路面往工地內傾斜。

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據她向市府了解，目前北市老舊自來水管還有至少3分1需要改善。市府已完成編列約150億元預算，預估耗費10年陸續完成汰換工程。她認為，天坑事件頻傳，反映出汰換工程的急迫性，市府應評估加速汰換的可能性；且造成天坑的原因還包括地質鬆軟、土質流失或掏空、重型工程車輛反覆行經損壞路面、建商違法施工甚至於材料偷工等。市府應藉此機會，全面強化台北市新工處、建管處、水利處等跨部會，在控管建商、監工、驗收、日常檢測等方面拴緊螺絲，規劃改善方案，給市民一個完整的交代，讓所有用路人安心、放心。

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