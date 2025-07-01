打造未來城市空間 「桃青提案所」徵件開跑

桃園市政府青年事務局啟動「桃青提案所」，宣布「114年在地青年參與公共議題暨培力計畫」徵件開跑，以社會住宅與舊城創新兩大議題，提出具體行動方案。（桃市青年局提供）

2025/07/01 18:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局今（1日）啟動「桃青提案所」，宣布「114年在地青年參與公共議題暨培力計畫」徵件開跑，活動以「未來城市空間」為主題，鼓勵18至35歲青年針對社會住宅與舊城創新兩大議題，提出具體行動方案；即日起至23日下午5點受理報名，預計遴選至少10組團隊，總獎金達35萬元。

青年局長侯佳齡表示，今年徵件計畫聚焦「社會住宅的N種想像」與「舊城創新再造─以大溪老街商圈為例」兩大子題，分別鼓勵青年針對居住共融性與城市文化場域活化提出可行方案。報名資格開放給年滿18至35歲青年及關注公共議題的民間團體、非營利組織與企業成員，採3至5人團隊，至少需一位成員設籍、就學或就業於桃園市。

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侯佳齡說，入選團隊每組可獲2萬元提案獎勵金，青年局亦提供全方位培力支持，包含提案工作坊、在地資源盤點與業師一對一諮詢，協助團隊強化策略、提升內容完整度。團隊可再參與決選評比，爭取總計15萬元決選獎金，並於成果發表會中公開展示執行成果，擴大公共參與影響力。

計畫簡章與報名資訊可至青年局官網查詢，亦可關注「桃青參一咖」Facebook粉絲專頁。

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