虎科大航空維修人才結訓 各大公司祭高薪搶人就業率100％

虎科大培訓學生考取「航空器維修工程師」證照，25名學員皆獲航空公司延攬。（虎科大航空維修中心提供）

2025/07/01 17:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾科技大學航空維修訓練中心今年有25名學生完成2400小時訓練及考核，國內外多家航空公司祭高薪搶人，多家提供百萬元年薪，就業率百分百。

虎科大航空維修訓練中心是國內首家通過新制民航法規標準的「B1類基礎訓練機構」，結合學校飛機工程系既有教學資源，推動模組化課程與學位，以及B1類航空器維修工程師學科檢定證照整合。

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虎科大校長張信良指出，感謝業界長期支持並與學校攜手擴大國際航空維修人才庫，為延攬優秀航修人才，除在學期間提供12萬元獎學金外，更有業者加碼成績優異獎金5萬元，提供上看百萬元年收入職缺，每一屆學生結訓即馬上找到工作，且在職場上表現優異。

長榮航太訓練部協理鄭維和表示，要成為「飛機的醫生」，鼓勵學生深入理解飛機系統、結構與運作，守護每位旅客平安快樂出行。長異發動機維修公司副總經理陳國銘說，要完成2400小時修業時數及考核不容易，航空維修領域充滿挑戰，但也能帶來莫大的成就感。

虎科大說，第6屆航空器維修工程師CAT B1.1證照檢定班結業，包括中華航空、星宇航空、長榮航太、美國聯合航空、飛特立航空與長異發動機維修公司等多家業界代表及專家到場，還有結訓學生家人共計200人觀禮，見證孩子2年來努力的成果。

虎科大航空器維修工程師培訓結訓，25名學員就業率百分百。（虎科大航空維修中心提供）

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