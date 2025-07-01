沿途居民抗議北外環南移 自救會轟：公聽會通知竟貼路燈桿

工務局今舉辦「台南都會區北外環道路第4期新建工程」公聽會。（記者王姝琇攝）

2025/07/01 18:03

〔記者王姝琇／台南報導〕南市工務局今舉辦「台南都會區北外環道路第4期新建工程」公聽會，沿線6里上百戶居民連署反對路線南移，現場白拉布條抗議，並砲轟公聽會公文未發給住戶，僅張貼於永康區中華路與中央路口的路燈桿上。工務局回應表示，已依規定發函給土地所有權人並公告，並強調「路線規劃經審慎專業評估」。

北外環4期工程最早規劃從新市往西興建，到永康甲頂里鹽水溪畔，沿溪岸北側的堤岸架高架橋往西至安平，鹽水溪北側幾乎無住家，橋墩架在鹽水溪河床，途經45米寬的安北路、安明路，適合興建交流道。但市府決定北外環行經至六甲頂段，往南興建橫跨鹽水溪至南岸的市區內，在永康中華路路中架設高架橋，引來中華路沿線兩邊居民抗議。

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台南市反北外環南移自救會指出，市府未與沿線住戶協調，辦理公聽會的公文也未發給住戶，而是張貼路口燈桿，引來不滿，除原永康甲頂里住戶連署反對外，現在增加北區華德里、文元里、成功里、大港里與大和里等共6個里上百戶連署。

工務局表示，會前已依規定發函給土地所有權人並公告，並張貼所在地之公共地方及刊登政府公報及新聞紙，且函文通知公所及里辦公處協助張貼公告欄，依規定合法執行。

路線部分，考量鹽水溪河寬河幅有限，施工時在行水區落墩連續圍堰，恐造成水道束縮，易形成馬蹄形渦流，加劇對堤身衝擊；此外，堤前落墩恐造成潰堤危險。因此規劃於溪頂寮大橋東側由鹽水溪北岸微調轉至南岸。工務局表示，若依民眾主張採北側路線，將有大量住宅房屋面臨拆遷，且依法橋墩不得施設於堤前坡、水防道路上及平行治理計畫線內。

工務局強調，專業評估過程中已將「鹽水溪北岸路線方案」、「鹽水溪南岸路線方案」及「鹽水溪南、北兩側配對路線」等方案納入比較評估，經比較路線長度、房屋拆遷量、與地區連接性、工程費用、土地徵收補償等項目，最後採行「沿鹽水溪南、北兩側配對路線方案」。

此規劃完全不影響快速道路的交通行進，且可提高交通運轉效率。北區、中西區、永康區、安平區通勤民眾不須橫跨鹽水溪，可減少塞車之苦。此外，北外環道路民眾可有多種路徑進入北外環道路，未來配合國道1號北外環交流道完工後，南來北往更便利，不僅縮短城際間距離，亦減少永康交流道周邊台1線平面道路長期壅塞情形。

台南市反北外環南移自救會成員並在公聽會現場舉白布條抗議北外環南移。（記者王姝琇攝）

抗議民眾砲轟公聽會公文未發給沿途住戶，僅張貼於永康區中華路與中央路口的路燈桿上。（台南市反北外環南移自救會提供）

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