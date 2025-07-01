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    一路熱到週末！五股飆37.4度 週三北部熱爆、南部午後雷雨

    今日高溫。（圖為中央氣象署提供）

    今日高溫。（圖為中央氣象署提供）

    2025/07/01 18:08

    〔記者林志怡／台北報導〕近期各地高溫不斷，今日新北五股中午氣溫直衝37.4度，彰化員林也出現37度高溫，中央氣象署指出，接下來一路到週五，北部地區仍有機會出現較大範圍的36至37度高溫，其他地區氣溫也可達36度左右，民眾外出務必注意高溫防範措施，午後嘉義以南平地、山區則需注意雷陣雨。

    中央氣象署預報員張承傳指出，明日至週五的天氣型態類似，由於太平洋高壓持續偏強，各地仍是多雲到晴的好天氣，且普遍高溫炎熱，各地白天氣溫可達33至36度，且北部地區有機會出現大範圍36至37度高溫，另東半部地區、恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後嘉義以南平地、山區有雷陣雨。

    週六因太平洋高壓減弱，午後雷陣雨區域擴大至新竹以南地區及各地山區，但白天氣溫降幅有限，北部地區仍可達36度，中南部約34至35度，東半部則落在33度左右；週日至下週二則因風向轉為偏西南風，清晨、上午中南部有零星短暫陣雨，午後雷陣雨區域以大台北、宜花地區、各地山區為主。

    熱帶系統發展方面，張承傳說，目前位於菲律賓東方海面的低氣壓有機會進一步發展，雖後續往東北方向移動機率較大，但因預估的移動速度較慢，路徑與後續動向變數較大，是否有機會影響台灣還有待觀察。

    高溫資訊。（圖為中央氣象署提供）

    高溫資訊。（圖為中央氣象署提供）

    降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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