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    首頁　>　生活

    擔心暑假沒營養午餐 清水高中基金會獎助清寒生

    新北市清水高中教育基金會頒發弱勢學生關懷獎助學金，資助暑期餐費，在董事長彭榮宗（前排左三）、董事廖武正（前排左二）、校長賴來展（前排右四）、前校長黃嘉明（前排左四）等人見證下，頒發關懷獎學金，鼓勵優良學生，讓他們暑假不斷炊。（記者陳奕劭攝）

    新北市清水高中教育基金會頒發弱勢學生關懷獎助學金，資助暑期餐費，在董事長彭榮宗（前排左三）、董事廖武正（前排左二）、校長賴來展（前排右四）、前校長黃嘉明（前排左四）等人見證下，頒發關懷獎學金，鼓勵優良學生，讓他們暑假不斷炊。（記者陳奕劭攝）

    2025/07/01 18:16

    〔記者陳奕劭／新北報導〕暑假開始，但許多經濟弱勢學子苦於沒有學校提供的營養午餐吃；擔心學生在沒營養午餐的暑假受飢，新北市土城區清水高中教育基金會董事長彭榮宗與董事廖武正發起「暑期關懷獎助學金」，協助22名清水高中、國中部成績優秀學生，讓他們暑假中午吃飯無後顧之憂。

    新北市清水高中教育基金會今（1日）在學校頒發「暑期關懷獎助學金」，由校長賴來展、彭榮宗、廖武正、前校長黃嘉明等人頒給校排第一的吳同學與成績優異的清寒學生共22名，協助他們度過沒有營養午餐的暑假，不至於受飢，或迫於生計工作而中斷學習；其中有懂事的受獎學生說要把獎學金幫助家用，令師生非常感動。

    彭榮宗表示，無論多困難都絕對不要放棄自己，只有堅持、做任何事都全力以赴，昂首向前，一定能走出自己的一片天。他鼓勵弱勢學子們，今天手心向上接受幫助，未來也能拋磚引玉幫助更需要的人，讓善心能量在社會發揚。

    廖武正指出，基金會暑假頒發獎助學金獎勵有志向學但家境困難學生，期望鼓勵弱勢學生不畏艱困、奮發向上，清中基金會清寒獎學金26年來幫助過無數學生，許多獲獎學生努力向上，翻轉自己人生與家庭困境。

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