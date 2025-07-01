櫻花鉤吻鮭瀕臨絕種 長庚大學發現關鍵「基因缺陷」

「國寶魚」櫻花鉤吻鮭。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

2025/07/01 17:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長庚大學生物醫學系教授傅崇安研究團隊，發現「台灣國寶魚」、瀕臨絕種的櫻花鉤吻鮭，缺少對不同免疫細胞間溝通與協同作用的關鍵基因「介白素4號（IL-4）」，恐成為櫻花鉤吻鮭生存的問題，研究相關成果，已陸續在「發育與比較免疫學」期刊、「2025亞洲魚類學會年會暨第12屆印度-太平洋魚類會議聯合會議」中發表。

IL-4基因是哺乳類中會影響發生過敏、氣喘、抗寄生蟲等免疫反應的關鍵基因，研究團隊推論，櫻花鉤吻鮭因此對感染源的對抗性受到限制，致較其他相近物種更易受到水中寄生蟲感染。

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傅崇安說，IL-4基因缺乏，似是該物種獨特特徵，或許與牠們生活在內陸而不會接觸海中寄生蟲有關，使其有別於近親「日本櫻花鮭」，可能不須修復基因；未來將向日本京都大學博物館取得並分析台灣櫻花鉤吻鮭的基因序列，以排除免疫缺陷存在的原因是由於族群數量較少，才在僅有的少數成員之間近親傳播的可能性。

研究團隊進一步分析後發現，負責呈現不同抗原的「主要組織相容性複合體（MHC）」基因，常因個體差異而呈現高度多樣性，而有助於族群整體抵抗更多元感染源，傅崇安說，現存櫻花鉤吻鮭族群的變異性偏低，顯示牠們的免疫系統能檢測病原體數量較少，對各種感染源的對抗性可能受到限制；偵測到少量變異性，表示現存櫻花鉤吻鮭族群中，仍保有一些基因多樣性，對復育工作是正面消息。

針對MHC基因缺乏變異性部分，研究團隊盼可透過基因檢測，選擇性地繁殖復育具有不同「主要組織相容性複合體」基因序列的櫻花鉤吻鮭，以保持牠們後代的多樣性。

長庚大學傅崇安教授（右2）與研究團隊發現櫻花鉤吻鮭基因的缺陷。（長庚大學提供）

長庚大學生物醫學系教授傅崇安與研究團隊，發現櫻花鉤吻鮭基因的缺陷。（長庚大學提供）

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