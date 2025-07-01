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    偽變造車牌加重處罰7.2萬 新制7/15上路

    交通部預告修法，使用偽造、變造或矇領牌照，重罰7萬2000元。圖為高市刑大查扣假車牌畫面。（資料照）

    交通部預告修法，使用偽造、變造或矇領牌照，重罰7萬2000元。圖為高市刑大查扣假車牌畫面。（資料照）

    2025/07/01 17:22

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為打擊偽造號牌，交通部預告修法草案，於道路行駛或停車使用偽造、變造或矇領牌照，重罰7萬2000元，並當場移置保管該車輛，牌照扣繳；偽造、變造他車牌照、肇事致人傷亡或10年內偽造累犯，車輛將沒入拍賣或銷毀。交通部公共運輸及監理司長林福山表示，新制預計7月15日上路。

    假車牌違規案件增加，危害交通安全及衍生治安問題。立法院日前三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正，針對假車牌加重處罰；交通部據此預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」。

    本次修正重點，使用偽變造或矇領（指以不實資訊請領）牌照，罰鍰從1萬800元加重至7萬2000元；增訂偽造、變造或矇領牌照於路邊停車，開罰7萬2000元。違反上述兩點者，皆當場移置保管車輛，並扣繳牌照；偽造變造他車牌照、肇事致人傷亡或十年內再犯者，車輛沒入。

    違反號牌使用規定者，罰鍰原以1萬800元為上限，修法後比照危險駕駛規格提高額度，一律開罰3萬6000元，並當場移置保管該車輛。

    違反號牌使用規定包含：未領用牌照行駛、牌照吊扣期間行駛、已領號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛、牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷而無牌行駛、報廢車輛行駛、號牌遺失不報請補發並經舉發仍不改善且行駛、車輛未領用有效牌照於道路停車。

    牌照吊扣期間行駛、已領號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛者，還會外加吊銷牌照；報廢車輛行駛則是沒入車輛；車輛未領用有效牌照於道路停車，未依公路法規定取得安全審驗合格證明的車輛也沒入。

    另外，這次修法也增訂併罰非車輛所有人的車輛駕駛人，一律開罰3萬6000元。

    修法草案6月30日發布，7月1日起預告7天，蒐集各界意見後進入法制作業程序。公共運輸及監理司長林福山表示，已會商內政部函報行政院，建請核定自今年7月15日施行。

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