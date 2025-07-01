吃西瓜配鹽 溪州西瓜攤60年古早味

西瓜農鄭國霖（右）在彰化溪州西螺大橋旁賣現切的冰涼西瓜，桌上備有鹽巴和甘梅粉，讓客人自由調味。（記者陳冠備攝）

2025/07/01 17:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕炎炎夏日，就是要吃大西瓜消暑！在彰化溪州西螺大橋旁，有一家專賣現剖西瓜的老攤位，最特別的是，這裡吃西瓜還能「加辣」，所謂的「辣」，其實是撒鹽巴或甘梅粉，這種甜中帶鹹的滋味，勾起許多人兒時回憶。老主顧陳姓客人笑說：「這種滋味別的地方吃不到，每到夏天就一定要來報到。」

西螺大橋溪州端，早年是西瓜農和盤商雲集的西瓜市，南北各地的水果攤商都要來採購，也因如此，衍生出不少與西瓜有關的小生意，其中最經典的就是現剖西瓜消暑。83歲農民鄭國霖從24歲就開始在橋邊賣西瓜，除了整顆批發，也賣現切的冰涼西瓜，簡單樸實的吃法，一賣就是60年。

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鄭國霖的攤位沒有華麗裝潢，只有幾張桌椅和一個冰櫃，裡面冷藏著切半的大西瓜，還有一盒盒剖好的西瓜，每盒只要50元，擺滿十多片鮮紅欲滴的果肉，桌上備有鹽巴和甘梅粉，讓客人自由調味。

來自雲林的民眾表示，這種古早味別處找不到，至少吃了30年，每回過橋都要來吃一盤冰涼西瓜，再撒點鹽巴或甘梅粉提味，入口瞬間暑意全消。

鄭國霖說，早年沒有冷氣吹，許多農民、司機都會來這裡吃現剖西瓜解渴，加點鹽巴更甜，撒上甘梅粉特別多汁。他笑著說，有人從學生買到當爸爸、當阿公，現在還帶著孫女來品嚐，「很開心大家這麼捧場，我會繼續賣下去，把這又沙又甜的古早味傳承下去。」

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