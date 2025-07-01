南投就業博覽會7/5見 釋2000職缺、最高薪上看9萬元

南投縣每年舉辦就業博覽會，均吸引大批求職民眾，現場填寫履歷專區座無虛席。（資料照）

2025/07/01 16:59

〔記者張協昇／南投報導〕2025年南投縣就業博覽會，7月5日（星期六）上午10時起在縣立會展中心（南投縣南投市祖祠東路26號）登場，現場將有大立光、矽品、星巴克等52家優質廠商，釋出逾2000個工作機會，最高薪資上看9萬元。

南投縣政府社會及勞動局表示，此次就業博覽會，徵才廠商類別涵蓋多元，有科技業、製造業、電子業、旅宿業、知名連鎖品牌餐飲業、觀光休閒業、長照服務業、職業軍人等行業，其中9成以上是南投在地廠商或提供南投在地工作機會。除了AI科技廠商專區的大立光、矽品、上緯集團、劍麟等企業徵求工程技職人才，以及涵碧樓、雲品、漢來飯店等南投指標飯店的旅宿業職缺外，包括全家、星巴克、摩斯漢堡等知名連鎖超商及餐飲品牌也來招募人才。

請繼續往下閱讀...

社會及勞動局指出，為加快面試流程，民眾可加入官方LINE好友帳號，先行下載履歷表填寫後帶至會場影印，活動現場也將安排履歷健診師，協助求職者打造更具吸引力的履歷，同時為協助婦女就業，現場貼心設置3至6歲幼童臨時托育服務區以及手作DIY體驗活動，讓父母面試更加方便安心。

此外，為鼓勵求職者投遞履歷，提高就業成功率，當天前100名填妥並繳交履歷的求職者可領取早鳥禮，以及前50名參加開幕儀式的民眾也有開幕禮，數量有限，送完為止，詳情請上南投縣政府網站查詢。

2025年南投縣就業博覽會，現場將安排履歷健診師，協助求職者打造更具吸引力的履歷。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法