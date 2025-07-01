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    玉山赫見獼猴「1母2幼」！塔塔加「雙胞胎猴」謎底揭曉

    玉山塔塔加園區台灣獼猴出現罕見「1母2幼」的「雙胞胎」情況，惟經玉管處觀察，原來是母猴在幫忙照顧其他幼猴（左一），才會出現這樣的有趣畫面。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區台灣獼猴出現罕見「1母2幼」的「雙胞胎」情況，惟經玉管處觀察，原來是母猴在幫忙照顧其他幼猴（左一），才會出現這樣的有趣畫面。（玉管處提供）

    2025/07/01 17:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區近期常有母猴帶著初生幼猴出沒，甚至赫見「1母2幼」、疑似「雙胞胎」，園區罕有，惟經玉山國家公園管理處觀察揭開謎底，係因母猴間多有親戚關係，有時照顧自己的幼猴、也會看顧其他幼猴，才會出現照顧「雙胞胎」景象。

    玉管處表示，最近正值塔塔加園區石山地區的台灣獼猴繁殖季，統計今年共有6隻初生獼猴報到，數量之多歷年罕有，幼猴有著圓圓大眼，模樣相當可愛，母猴則是整天陪著小猴，忙著哺乳、理毛，流露野生動物的母愛。

    最近有少數母猴出現「1母2幼」，只見母猴忙著餵奶，身邊還緊靠1隻幼猴，猶如照顧「雙胞胎」景象，但園區獼猴經數十年研究，並未有過獼猴「雙胞胎」情況，因此進一步觀察，才發現是母猴之間多半有親屬關係，有時候也會幫忙照顧其他幼猴，才會有「雙胞胎猴」的有趣畫面出現。

    玉管處也說，暑假開跑，上山遊客漸漸變多，民眾若巧遇幼猴，切勿因其可愛模樣而靠近接觸，由於猴群與母猴對幼猴呵護備至，一旦發現幼猴可能有外人接近或外力威脅，就會群起挺身保護，因此民眾遇到猴群務必保持距離，食物也要包好、避免吸引猴群，以降低人猴衝突。

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