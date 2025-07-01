夏天好曬！桃園市254處路口號誌 今起縮短紅燈秒數

桃園市今年續推夏季限定號誌時制，減少機車騎士夏天曝曬。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/07/01 17:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為降低機車騎士在夏季等候紅燈時的日曬不適，桃園市於2016年首創推動「夏季限定號誌時制計畫」，並依各年度轄內道路狀況持續辦理，今年從今（1）日起至8月底止，於白天離峰時段縮短254處路口的紅燈等候時間，平均減少約10秒到20秒。

交通局長張新福表示，今年此計畫是根據歷年實施成效，經過審慎評估與實地調查後所規劃，調整範圍包括台1線（涵蓋龜山區、桃園區、八德區、中壢區、平鎮區及楊梅區共155處路口）、台1甲線（龜山區與桃園區共47處）、台31線（中壢區高鐵南路三段至五段共8處）、市道112線（中壢區中正路三段與觀音區中山路共24處）、市道114線（長興路及民族路六段共11處）及桃51線（永豐路共9處），針對號誌週期超過120秒的路口進行優化，平均可減少主幹道紅燈等候時間約10至20秒，由於採取路段整體調整方式，可兼顧行車順暢與降低高溫下的等待不適。

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張新福表示，在考量道路號誌連鎖、行車順暢與降低機車騎士烈日曝曬不適感的權衡下，桃園市今年度7月至8月持續實施夏季限定號誌時制計畫，並視氣候及車輛停等影響進行實施期間及週期微調，考量白天離峰時段車流量，分配路口各方向紅綠燈秒數，以降低機車騎士因日曬久候而產生的不耐，仍請用路人依號誌燈號指示行駛，切勿因怕曬太陽，而搶快或偏離停等區，增加車禍事故發生率。

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