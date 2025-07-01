新北八里污水廠回饋金擬調升 修法三讀通過

針對八里污水處理廠對周遭居住環境影響，新北市水利局提案修正「新北市公共污水處理廠回饋金自治條例」，欲調整回饋金級距，並提升第五級級距金額，市議會今（1）日三讀通過。（資料照，新北市政府提供）

2025/07/01 19:43

〔記者黃子暘／新北報導〕現由台北市政府工務局衛生下水道工程處管理的八里污水處理廠預計明年2月交接給新北市水利局。因新北市接管率提升，污水處理廠對周遭居住環境影響已經不同，市府水利局提案修正「新北市公共污水處理廠回饋金自治條例」第四條，欲將回饋金級距從原本6個調整為5個，並提升第五級級距金額，預計將增加市庫支出880萬元。市議會今（1）日三讀通過。

市議員黃淑君質詢說，市府提案修法原因是八里污水處理廠處理水量沒有增加，但整體污水濃度增加，八里污水處理廠屬於初級、處理品質有限，異味等問題造成周邊環境影響，市府欲用回饋金補足，卻不是用於設備更新、而是用於地方社會福利，未來若水資源中心陸續成立後，水量下降，豈不影響地方福利？市府應著眼於處理品質問題。

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市議員蘇泓欽則認為，新北林口、三峽鶯歌等地都有污水處理廠，為何只有八里污水處理廠有異味？是否有改建為二級的可能？試問市府要如何處理污染問題？也關心八里污水處理廠交接後，台北市是否自行處理污水？

水利局長宋德仁回應，新北其他污水處理廠都是二級處理，但八里處理廠屬於早期建設，當初設計就是收納雙北近郊污水、經沉澱後排入海洋的一級處理，屬於較早的污水處理做法，二級處理討論許久，但八里污水處理廠正好在十三行文化遺址處，就連地面上的修繕都要報文化部，難以再挖；市府盼透過政策分散，目前規劃在新莊、泰山塭仔圳、蘆洲南北側等新的都市計畫區設置水資源中心就地處理，盼達成八里減量，未來目標是讓八里污水廠只處理八里的量。

此外，宋德仁說，台北現正建設3個分散式污水處理廠，預計4、5年後可自己處理八里污水處理廠負責的30%台北市污水；污泥部分，台北市衛工處也有蓋處理廠，可以盡量減少污泥的味道；浮渣部分因過往無法處理，需放在當地曝曬而產生異味，已經跟環保局協調增加清運次數，盡量減低對八里的影響。

市議員陳家琪指出，現行問題大多卡在雙北交接，銜接過程可能牽涉設備是否更換、歲修機器故障維修等經費由誰支出，目前交接僅存零星階段尚未完成，盼未來由新北市府接管後可盡量降低異味。

市議員鍾宏仁說，市府為一體，環保局也要避免污水處理廠異味影響，對於相關科技設備，環保局更為了解，應就此議題跨局處處理。環保局長程大維回應，會與水利局共同面對，污水處理、生活環境品質間一定要取得平衡。

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