咖波粉快看！貓貓蟲郵票9/30發行 中華郵政第3季5套新郵曝光

貓貓蟲咖波郵票小全張。（中華郵政提供）

2025/07/01 17:18

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政將於今年第3季發行5套全新郵票，包括台灣鐵道列車郵票（第1輯）、安徒生童話郵票、書法藝術郵票–宋蘇軾書前赤壁賦（下輯）、可愛寵物郵票及貓貓蟲咖波郵票小全張，其中貓貓蟲咖波郵票有2款小全張，預計在9月30日發行，每張含有5枚面值8元的郵票。

中華郵政指出，台灣鐵道列車郵票（第1輯）屬特種郵票，預定今年7月7日發行。為提供民眾更舒適及便利的乘車體驗，台灣鐵路公司持續引進多款列車，以「EMU3000型」、「EMU900型」、「R200型」、「TEMU1000型」、「TEMU2000型」及「E500型」為主題，發行郵票1套6枚，面值皆為8元。

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特種郵票安徒生童話郵票預定今年8月4日發行。安徒生為丹麥著名作家、詩人及藝術家，其創作之童話故事陪伴了每一代孩子們的成長，以「小美人魚」、「冰雪女王」、「賣火柴的小女孩」及「醜小鴨」為主題，發行郵票1套4枚，面值均為8元。

此外，繼去年11月20日發行「書法藝術郵票－宋蘇軾書前赤壁賦（中輯）」，中華郵政預定今年8月22日發行特種郵票書法藝術郵票–宋蘇軾書前赤壁賦（下輯），續以國立故宮博物院典藏之宋蘇軾〈書前赤壁賦〉卷為主題，發行下輯郵票1套5枚，面值均為8元。

中華郵政也在去年舉辦「徵。郵你的！毛孩沙龍照」寵物郵票題材徵件活動，並選出10件獲獎最佳作品，預定在今年9月9日發行郵票1套10枚、面值均為8元的常用郵票「可愛寵物郵票」，並發行小全張1張及全張50枚自黏式郵票，郵票圖案分別為英國短毛貓、法國鬥牛犬、柴犬、博美犬、布偶貓、喜樂蒂牧羊犬、邊境牧羊犬及威爾斯柯基犬。

為吸引年輕族群及增加集郵趣味，中華郵政規劃在9月30日發行以深獲民眾喜愛的貓貓蟲咖波為主角的特種郵票「貓貓蟲咖波郵票小全張」，包含小全張2款，每張均含5枚郵票，面值均為8元。

貓貓蟲咖波郵票小全張。（中華郵政提供）

台灣鐵道列車郵票（第1輯）。（中華郵政提供）

安徒生童話郵票。（中華郵政提供）

書法藝術郵票–宋蘇軾書前赤壁賦（下輯）。（中華郵政提供）

可愛寵物郵票。（中華郵政提供）

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