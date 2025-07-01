中市學生游泳合格率 盧秀燕訂目標明年提昇到50％

台中市國中小學學生游泳與自救力檢測合格率目前未達5成。（圖：市府提供）

2025/07/01 20:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市目前約有8成國中小學、200餘校、7萬5000名學生上游泳課，學生游泳與自救能力檢測合格率45%，考量暑假到，炎炎夏日民眾戲水活動增加，顧及學生戲水安全，台中市長盧秀燕緊盯學生游泳合格率，指示教育局明年須達到5成合格率，另因目前全市僅9校設置游泳池，也請教育局優先盤點空間較充裕的偏鄉學校設置游泳池以利提昇游泳教育。

台中市議員張芬郁認為，學校既然推動游泳教學就應確實設定教學目標，讓學生具備相對游泳能力，而非只讓學生「玩水」，游泳與自救能力未能達到五成不符游泳教育目的；台中市議員林德宇也認為，游泳教育不應流於形式，對於盧秀燕在任期最後一年終於正視游泳教學成效時猶未晚，促應及時提昇游泳教育成效，確保學生具備自救能力；林德宇另建議，興建游泳池須有包括後續管理維護甚至救生員人力配置等配套，盧秀燕任期已進尾聲，應有妥善規劃下推動，以利游泳教育永續推動，張芬郁與林德宇均指出，目前市府已興建不少國民運動中心，也可善用引進校園游泳教育，讓更多學生學會游泳更能自救。

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台中市政會議今進行強化暑期水域安全專案報告，消防局指出，從2022到2024年統計，水域事故數以5、6月發生數較多，以戲水後發生意外最多。

台中市教育局長蔣偉民則指出，每年暑期前召開防溺會議，另在校園也擴大游泳教學讓學生掌握游泳與水域自救能力，目前全市公私立泳池共67座，其中有9校自設有泳池，學校游泳教學除自設泳池學校推游泳教育外，無泳池學校則補助學校申請交通車到鄰近泳池上課，目前全市高中職以下學校，有約佔8成逾200所申請游泳課程、7萬5千餘名學生上游泳課。

蔣偉民指出，參與游泳課程的學生也會參加游泳與自救能力檢測，國小合格標準是前進15公尺、換氣3次，國中前進25公尺、換氣5次，台中平均合格率從2023年的32%提升到去年的45%。

不過，盧秀燕認為學生的游泳能力合格率應再上升，要求教育局訂檢討計畫，她並要求明年合格率須達到5成，並逐年提昇合格率，以提昇學生游泳自救能力。

此外，因目前全市僅有9校自設游泳池，盧秀燕指出，她上任以來已逐步幫忙學校建置活動中心（禮堂），下一步盼能協助學校建置游泳池，考量市區學校受限空間及校地未必有地可增建游泳池，將請教育局優先盤點偏鄉學校興建游泳池，協助提昇游泳教育。

蔣偉民指出，已往推動游泳教育主要以鼓勵學生學習興趣為主，未把通過檢測設為主要目標，以免造成學習壓力，未來會請推動游泳教育的學校多方鼓勵學生挑戰檢測合格，提昇游泳及自救檢測合格率。

台中市已有8成國中小學推游泳，讓7萬5千名學生學游泳。（圖：市府提供）

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