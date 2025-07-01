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    37失親兒6天鐵道環島 走訪各地寫下難忘畢旅紀念

    失親兒福利基金會舉辦「顯恩公益EYE環島 畢路攔旅」，讓孩子透過活動成熟成長，邁向人生下一階段。（失親兒基金會提供）

    失親兒福利基金會舉辦「顯恩公益EYE環島 畢路攔旅」，讓孩子透過活動成熟成長，邁向人生下一階段。（失親兒基金會提供）

    2025/07/01 17:15

    〔記者吳柏軒／台北報導〕失親兒福利基金會今年暑假替37名孩子舉辦畢業旅行，但讓孩子策劃6天鐵道環島，包含交通、食宿安排，遍訪台灣山海城鎮，彼此扶持成長，也搭配社工並穿插街訪、淨街等活動，藉此讓其一步步成熟成長，並勇敢踏出人生下一階段。

    失親兒「顯恩公益EYE環島 畢路攔旅」上月23日啟航，共37名來自桃園、新竹、苗栗、台中及南投地區的孩子各自出發，台中集合，一路向南行經西部沿海，再轉往東部海岸線，展開為期6天的鐵道環島之旅，28日抵達台北。全程由孩子分工策劃交通路線、食宿安排及預算等。

    失親兒基金會指出，旅程中也安排「街訪路人」與「走進職人」環節，讓孩子透過訪問各行各業，開拓未來職涯的想像與可能性。「淨街行動」更是讓他們學習守護環境、回饋社會，從被照顧者，轉化為付出關懷的行動者。

    失親兒執行長顧美德鼓勵：「請不要小看自己，只要堅持，有一天你們會成為自己所嚮往的職人。面對未來，你會有懷疑與不確定。但請記得此刻在身旁的夥伴、社工及愛心企業，你並不是孤單一人，願帶著旅程的勇氣與感動，邁向人生下一個階段。」也盼透過活動讓孩子們明白，即使曾經失去，也能擁有選擇與創造未來的力量。

    參與者小淳分享，在活動學會接納自己的脆弱，也期許自己成為助人者，有勇氣面對未來。另名參與者小宜則說，在進行團隊討論時，雖然行程繁重，但大家仍堅持分工完成任務，學習到合作的重要。而街訪時遭被拒絕6次，但組員們互相鼓勵、重新出發，在第7次終於成功，更加體會「彼此扶持」與「永不放棄」的精神涵義。

    顯恩慈善基金會執行長陳嫦玫表示，這些孩子不只是走過了山海，更是在行動中看見社會的需要，發現自己的潛能，在孩子身上看見了勇氣、責任與希望，鼓勵他們未來不論遇到什麼挑戰，都請記得：「你們曾經走過台灣，也一定能走出屬於自己的人生風景。」

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