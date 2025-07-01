暑假開始了！嘉義縣推6大主題20條親子遊程 抽獎送iPhone

放暑假了，嘉義縣文化觀光局推出6大主題20條親子自駕遊程。（記者林宜樟攝）

2025/07/01 17:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕暑假今天開始，嘉義縣文化觀光局力推在地親子旅遊景點，今天邀請甜蜜家庭組藝人白家綺、吳東諺、6歲兒子斗宅與4歲女兒朵拉，一同分享親子玩法，包括20條親子自駕遊程，有可愛萌寵、部落探險、田園農夫、生態探索、創意手作及鐵道等六大主題，開啟結合教育與樂趣的夏日旅程。

嘉義縣長翁章梁說，縣府文化觀光局去年暑假推出「嘉義縣‧親子旅」專屬官網，提供200多項行程，今年結合親子體驗、景點、觀光工廠串聯成自駕遊，規劃20條「小職人遊程」路線，親子家庭在旅途中可化身各式小小職人，深入認識嘉義在地特色，文觀局邀請20組親子網紅將每一條遊程拍成短影音，透過網紅視角開箱親子旅遊玩法。

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縣府文觀局舉辦「暑假大FUN送」抽獎，上網搜尋「嘉義縣‧親子旅」體驗行程，遊客自行安排時間參加體驗行程，8月31日前在嘉義縣文化觀光局官方臉書粉絲專頁指定貼文下方留言上傳體驗照片並完成指定留言，將送出2部iPhone 16、4組1萬元禮券及2組親子遊程體驗券等好禮。

縣府還推出「嘉義縣好玩卡」提供限量折扣優惠，有太平雲梯、佐登妮絲城堡、蓋婭莊園、板陶窯、咩咩上樹萌寵樂園等熱門景點門票，7月1日起輸入優惠碼CYPASS50，可折50元，限量1000組；暑假推薦民眾上「嘉義縣‧親子旅」官網、「嘉義縣好玩卡」官網，並加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號（@chiayitravel）掌握最新旅遊資訊及優惠。

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