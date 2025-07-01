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    平均所得226.3萬元!蟬聯高雄「最富里」 居民卻不開心原因曝

    高雄前鎮區建隆里蟬聯高雄市最富里。（資料照，記者侯承旭攝）

    高雄前鎮區建隆里蟬聯高雄市最富里。（資料照，記者侯承旭攝）

    2025/07/01 17:40

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市建隆里蟬聯高雄「最富里」，多數居民卻開心不起來。里長林得祿指出，該里位處亞洲新灣區，豪宅林立，有錢人多拉高了所得，其實舊部落並沒有那麼高收入，地價稅、房屋稅卻被連帶推升了一倍以上，怨聲連連，「最富里」里民封號太沉重。

    建隆里於2023年綜所稅申報的綜合所得平均數達226.3萬元，居高雄市之冠，也是全市綜合所得平均數唯一超過200萬元的行政區，為高雄市「最富里」。

    林得祿說，該里豪宅多，每戶動輒上百坪，大多為企業家購買，有人花上億元買了2戶，但每戶住的人很少，也有一個人住一戶，且有買來投資的，估計目前豪宅住戶約200戶。

    建隆里約有800戶，總人數約1400餘人，在高雄市算是小里，林得祿表示，因為高所得人口偏高，不僅拉高了綜合所得，每坪50萬以上的豪宅不少，連帶也推升了地價稅、房屋稅，平均漲了1至1.5倍，這對舊部落3、400戶及透天厝相當不公平，居民罵聲連連。

    林得祿分析，建隆里位處亞洲新灣區，生活機能完整，搭捷運、輕軌很方便，徒步到夢時代百貨、三多商圈只需10分鐘，因而吸引有錢人購屋居住。

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