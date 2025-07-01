暑假遊秘境 台南四鯤鯓水陸生態導覽開放報名

四鯤鯓聚落導覽，帶民眾認識在地特色「龍目井」。（南市觀旅局提供）

2025/07/01 16:26

〔記者王姝琇／台南報導〕兼具歷史底蘊與自然生態的市區秘境「四鯤鯓」，開放觀光船體驗遊程後佳評如潮。今年暑假將於7月26、27日舉辦「四鯤鯓水陸生態導覽」活動，並結合南區區公所舉辦「紅樹林秘境市集」活動，即起開放報名。

四鯤鯓聚落位於南區，鄰近安平商港，聚落以歷史悠久的龍山寺為信仰中心，自明末清初以來持續供奉清水祖師公守護地方；除了擁有深厚宗教文化背景，四鯤鯓碼頭水道兩側還有原始紅樹林生態，堪稱國寶級紅樹林，生態資源珍貴。市長黃偉哲表示，期盼透過此次水陸生態導覽活動，讓更多人深入四鯤鯓，認識兼具歷史、文化與自然資源的好所在。

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南市觀旅局長林國華說，四鯤鯓觀光船體驗遊程推出後佳評如潮，船隻穿行在四鯤鯓無人島周邊水域，欣賞安平商港景象、在船上及蚵棚認識牡蠣養殖文化，進一步認識紅樹林生態，體驗海洋再生手作課程，將廢棄蚵殼、海漂物轉化為創意作品。

陸上導覽部分則帶領民眾深入探訪四鯤鯓龍山寺、龍虎營地、龍目井、曾家古厝等地標，體驗藝術巷弄、風水傳說與在地聚落文化，感受鯤鯓聚落豐富的歷史人文底蘊，遊程精彩豐富。力邀大、小朋友暑假期間一起加入寓教於樂的活動。

四鯤鯓水陸生態導覽活動將在7月26、27日登場，結合紅樹林水域體驗、海洋再生手作及聚落深度導覽，以多元豐富的形式，帶領大家深入探索在地文化與生態之美，即起開放線上報名，每天2梯次，每梯體驗時程2小時，額滿為止，另於26日與南區公所舉辦之「紅樹林秘境市集」活動合作，參加者憑手環可至市集服務台兌換小禮物。

四鯤鯓觀光船體驗遊程，帶民眾了解在地養蚵文化。（南市觀旅局提供）

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