2025福隆生活節 跟著東北角咖啡香追海風

2025福隆生活節今登場，交通部東北角風管處與9家咖啡店合作，民眾消費集點拍照上傳，有機會抽中觀光列車「海風號」遊程。（交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

2025/07/01 16:45

〔記者俞肇福／新北報導〕學生族期待的暑假7月1日開始，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）舉辦的「2025福隆生活節」今（1日）登場，邀請國人前來福隆地區感受夏日好風光。東北角風管處處長游麗玉指出，即日起至8月10日止，推出「跟著咖啡香追海風」集點抽獎活動，凡至9家合作咖啡店消費即可集點，有機會抽中海風號甜點觀光列車遊程，相關活動詳情請上東北角風管處查詢。

游麗玉說，東北角風管處每年舉辦「福隆生活節」活動，今年預定8月9日、10日在福隆草坪廣場舉辦海風音樂會、山海市集。東北角風管處與9間特色咖啡店合作，分別為鼻頭角聽濤營區（聽濤café）、龍洞灣海洋公園海景咖啡廳、藍灣咖啡鹽寮店、福容大飯店福隆店大廳酒吧、澳礁咖啡、馬崗哨所咖啡、萊萊秘境萊廢畫、石城服務區（灆咖啡）及峭壁小屋（九號咖啡石城館）。

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她表示，民眾到上述9家合作咖啡店消費，單次不限金額就集1點，集滿3點拍照上傳到東北角之友臉書粉絲團指定貼文留言，即可參加8月15日抽獎活動。游麗玉說，集點抽獎活動與台鐵最新觀光甜點列車「海風號」合作，今年4月「海風號」開始駛向東北角地區，帶領遊客感受東岸湛藍、瑰麗的太平洋海岸風光，集點活動將送出15組海風號限定遊程。

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