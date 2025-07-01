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    下載APP拿好康！暑假挑戰新北微笑山線 尋寶集章換好禮

    尋寶集章任務活動開跑，走入新北微笑山線望古瀑布段，享受避暑健行好時光。（圖由新北觀旅局提供）

    尋寶集章任務活動開跑，走入新北微笑山線望古瀑布段，享受避暑健行好時光。（圖由新北觀旅局提供）

    2025/07/01 16:04

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市府觀光旅遊局今年暑假推出「尋寶之旅」，即日起至明年4月30日，民眾只需下載「健行筆記APP」，選取「微笑山線尋寶集章任務」，邀請民眾走進新北山林蒐集線上寶石徽章，挑戰全程完登證書，完登者可兌換限量紀念品。活動詳情可至新北市觀光旅遊網或臉書粉專「新北旅客」查詢。

    觀旅局長楊宗珉表示，夏季正是走訪新北山林、避暑觀瀑的好時機，微笑山線鼓勵民眾搭乘大眾運輸抵達登山口，擁抱自然山林，縱走路線含大棟山系、鳶山山系、天上山系、二格山系與五分山群等五大山系，串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇與平溪等地區；「微笑山線尋寶集章任務」規劃12段任務路線，適合親子、銀髮族與健行愛好者參加。

    他指出，輕鬆路線推薦微笑山線縱走405高地段、鳶山彩壁段、和美山螢火蟲段與菁桐煤礦段、平溪小黃山段、望古瀑布段等路線，也別錯過百年大榕樹段、望月亭桐花段、銀河洞越嶺段的山林景色。進階路線推薦烘爐地土地公段、筆架連峰段、皇帝殿稜線段路線。

    楊宗珉說，民眾只要下載「健行筆記APP」，選取「微笑山線尋寶集章任務」即可尋寶，沿途蒐集線上特色寶石，挑戰五大山系專屬線上徽章與線上全程完登證書。完成全部12段任務的完登者，可兌換限量精美紀念品，數量有限，詳情可關注「健行筆記APP」活動網站。

    新北微笑山線縱走尋寶集章任務上線，手機在手，山林寶石一路收。（圖由新北觀旅局提供）

    新北微笑山線縱走尋寶集章任務上線，手機在手，山林寶石一路收。（圖由新北觀旅局提供）

    宣傳啟動！新北微笑山線邀您走訪五大山系，探索自然之美。（圖由新北觀旅局提供）

    宣傳啟動！新北微笑山線邀您走訪五大山系，探索自然之美。（圖由新北觀旅局提供）

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