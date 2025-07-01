台南推「性別友善旅宿」認證 打造多元永續旅遊新亮點

台南市舉辦首屆性別友善旅宿認證說明會。（圖由台南市政府提供）

2025/07/01 16:08

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局推動多元友善政策，推出「性別友善旅宿」認證，並舉辦首屆說明會，力邀62家完成相關教育訓練的旅宿業者參加，攜手打造多元包容的觀光環境。

台南市長黃偉哲表示，台南觀光產業首重永續發展，繼親子友善、寵物友善、自行車友善、環境友善之後，再推動性別友善旅宿認證，不僅是雲嘉南地區的首創，更展現台南觀光產業在CSR及ESG的努力，為永續旅遊樹立新標竿。

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說明會由專家團隊詳細介紹「性別友善旅宿」的意義、評估標準及申請流程，讓旅宿業者充分了解如何打造一個不分性別、性取向，人人都能自在入住的住宿空間。說明會同時邀請台灣同志諮詢熱線協會常務理事蔣書弘，用生動活潑方式分享性別友善旅宿經驗，獲得滿場旅宿業者熱烈回響。

認證指標由國立高雄餐旅大學、台灣性別友善觀光協會、台南新芽協會、台南市民宿文化發展協會等產官學三方共同研擬，並涵蓋空間設施、服務品質、從業人員教育訓練、旅宿業經營政策等面向，兼顧服務可行性及實際需求，確保安心、尊重、友善的理念落實於旅宿業。

觀旅局長林國華指出，隨著觀光市場競爭日益激烈，提升服務品質與接待能力、展現獨特友善風貌，將是旅宿業爭取旅客青睞的關鍵，也是觀旅局的輔導主軸。

台南市性別友善旅宿認證說明會力邀專家分享經驗。（圖由台南市政府提供）

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