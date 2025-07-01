高美館2025「創作論壇」 KSpace徵件揭曉 7檔展覽入選

高雄市立美術館2025兩大年度展覽徵件計畫「創作論壇」與KSpace徵選結果揭曉，將陸續安排於高美館展出。圖為KSpace入選展覽《2041：臨繫未來的界隈》。（高美館提供）

2025/07/01 15:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館2025兩大年度展覽徵件計畫「創作論壇」與「KSpace高雄實驗場」（簡稱KSpace）徵選結果揭曉，《吞食自身的城市，依然存活》和《空之豔—侯玉書個展》獲選創作論壇展覽提案，KSpace則由《2041：臨繫未來的界隈》、《我的移動蛤仔寮：南方部署試作》、《正白色#FFFFFF》、《港都NPC》及《起源計畫》5檔展覽獲選，未來將陸續安排於高美館展出。

高美館代館長林羿妏表示，創作論壇與KSpace兩檔年度徵件計畫，體現高美館身為台灣當代藝術平台重要使命，創作論壇由策展人提案，呈現其對藝術家的觀察，也透過策展人與評審委員的雙向對話，激盪出具獨特觀點與當代性的策展脈絡，為觀眾帶來多元的藝術視野；而KSpace則歡迎藝術家以城市做為創作發想，無論是設籍、出生高雄，或以高雄為創作主題的創作者，都能在美術館展現各自的藝術理念，兩徵件計畫除連結國際當代藝術脈絡，同時扎根在地人文風貌。

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高美館指出，獲選創作論壇由策展人方彥翔提案的《吞食自身的城市，依然存活》，呈現新加坡藝術家Jason Wee（黃漢沖）探討城市在毀滅與重生中的隱喻，質疑都市更新如何以「發展」之名吞噬自身，並重新審視亞洲各城市相似案例，結合現成物、雕塑、文字、攝影版畫、繪圖與錄像等多元媒材，構成研究型裝置展覽。

策展人王品驊提案的《空之豔—侯玉書個展》，則聚焦藝術家侯玉書創作的獨特語境，其創作隨著生命階段的不同體驗重新轉化，該展將呈現其創作階段的演變，從早期生命的創傷療癒「從象徵到心靈場景」、到「能量圖像」的探尋，再至近年「流動密碼」的提問，探究藝術與生命實相的深層對話。

KSpace五檔入選展覽，其中《2041：臨繫未來的界隈》由二零四一文藝俱樂部呈現，以參與式、關係性與城市行動等動態方法，實驗如何跨越文化邊界、形塑瞬時性社群，孕育「反脆弱」的行動網絡；林祐聖的《我的移動蛤仔寮：南方部署試作》將「空間—身體—制度」的關係轉譯為風動裝置系統，以回應他自身的南方港口記憶。《正白色#FFFFFF》則是李杰恩從藝術空間經營者回歸到藝術家身分，重新思考經營者、創作者與觀者間界線的計畫；創作高雄駁二「工人與漁婦」形象公仔的陳廷晉，則以《港都NPC》重新詮釋高雄人文意象，創造觀看與被看的結構隱喻；游恩恩（Lihan Umaw）《起源計畫》以跨性別太魯閣族身分梳理神話「荒野之靈」意象，將以行為與舞蹈交織的表演展開一場抵抗與召喚。

高美館表示，創作論壇和KSpace高雄實驗場兩大展覽徵件計畫為當代藝術工作者提供跨域對話平台，展現城市文化的多元性與豐富樣貌，2026年徵件計畫即日起至明（2026）年5月1日開放投件，歡迎具時代精神及富創新議題、形式、觀念的策展人和創作者踴躍投件，相關資訊請見高雄市立美術館網頁https://www.kmfa.gov.tw 首頁/服務專區/檔案下載/徵件辦法。

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