三年缺額都超過1800人 北市教師「首都加給」還是只聞樓梯響

台北市高房價、物價導致教師人力嚴重短缺，近三年缺額均超過1800人；各界呼籲首都加給仍未有下文。圖為台北市立建國中學校門。（資料照）

2025/07/01 17:17

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市高房價、物價導致教師人力嚴重短缺，近三年缺額均超過1800人。台北市過去雖曾發函中央爭取「首都加給」，但教育部回應因影響層面廣，還需審慎研議。台北市教育局今（7月1日）表示，近期將再次向中央重申本市教師留任困難，積極爭取相關加給。

台北市議員曾獻瑩指出，近三年教師缺額超過1800人，面對首都沉重的工作壓力以及生活開支負擔，教師也出現脫北潮。他以過去成功爭取首都加給的北市警局為例，關鍵在於提出具體勤務壓力數據與全國比較。

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曾獻瑩說，2010至2012年間，北市集會遊行達4876場次，動員警力21萬1924人次，占五都（不含桃園）總數近四成；特種勤務1萬4971場次、動員46萬8852人次；110報案達190萬3275件，占全國29.62%，居各縣市之冠；交通疏導與外賓維安出勤也居五都之首，市府靠著這些具體數據，最終成功爭取加給，教育局也應比照辦理，盤點教育現場壓力與實際指標，讓中央看見首都教師的付出與困境。

國教行動聯盟常務理事張文昌表示，行政院人事總處2013年委託學者進行「地域加給合理性」專案研究，通盤檢討公教人員加給制度的衡酌因素，建構出32項具主客觀依據的評量指標，包含交通狀況、地理環境、艱苦程度與經濟條件等面向，此制度雖原為離島與山僻地區所設，但其科學化評量方式可供都會區參考，教育局應據此建立符合教師處境的指標體系，作為推動「首都加給」的量化依據。

他舉例，交通狀況指標中明列「每週是否需轉乘通勤」、「通勤所需時間」作為加給依據，北市教師受房價所困，多需轉乘大眾運輸通勤，不亞於偏遠地區教師；再艱苦動指標，也有「三年內離職率」、「平均加班時數」等項目，北市部分學校師資流動率偏高，這些現象可對應上述指標項目。

教育局表示，十分重視教師權益，去年將敬師金由600元提高至2千元，也持續爭取首都加給，不過教育部今年回函需考量各類人員待遇衡平性及財政情形，影響層面較廣，將審慎研議；近期教育局將再次向中央重申本市教師留任困難，積極爭取。

教育局也坦言，教學現場工作複雜性難以透過單一指標衡量，此與警方勤務繁重可透過陳抗次數等計算情形不同；此外，考量北北基桃生活圈已經形成，首都加給行政院認為難謂有具體指標，呼籲中央盡快整合跨縣市意見召開會議共同研議。

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