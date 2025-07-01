北市高溫37.4度因應措施啟動 蔣萬安：今年停電陳情案數增4成

夏天高溫來襲，民眾撐傘過馬路，圖為小巨蛋周邊畫面。（記者董冠怡攝）

2025/07/01 15:18

〔記者董冠怡／台北報導〕中央氣象署今天發布高溫資訊示警，台北市亮起橙色燈號，氣溫可能到達38度，或是連續出現36度的機率，截至目前為止，市境本日最高溫落在士林區社子測站，下午1點20分高達37.4度；對此，市長蔣萬安表示，市府已啟動多項因應措施，且據產業發展局統計，今年度至目前，500戶以上停電有40多次，另，1999相關陳情案件數，比去年同期增加4成。

北市高溫因應措施，包括740處路口停等紅燈秒數縮短、加強灑水、向攤商宣導注意食安，以及要求雇主留意外勤人員健康，避免中暑，同時提醒市民多補充水分。蔣萬安指出，除了前述作為，其實最根本的是國家整體能源政策，呼籲中央傾聽民眾心聲。

請繼續往下閱讀...

他舉例，產發局統計今年度到目前為止，500戶以上停電就有40多次、今年接獲1999停電陳情案件數，為去年同期增加了四成多，代表現在用電吃緊，因此，因應高溫來襲，也要思考國家整體能源政策，應走何等方向。

根據氣象署前100名溫度資料顯示，台北市大安、松山、中正、士林、北投及內湖區，中午都曾出現35度、36度，甚至37度高溫，建議避免非必要戶外活動、勞動、運動，做好防曬、補水工作，當心熱傷害，室內保持通風及涼爽、可透過搧風、冰袋降溫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法