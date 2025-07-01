桃市推觀光工廠夏日活動 暑期優惠、主題遊程、旅宿套裝3亮點

桃市府經發局長張誠與觀光工廠、旅宿業者一同宣布，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題活動開跑。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/01 15:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕迎接暑假旅遊旺季，桃市府經濟發展局整合桃園市觀光工廠，推出「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題活動，3大亮點涵蓋觀光工廠暑期限定優惠、15條主題式觀光遊程及旅宿合作方案。

經發局長張誠今（1）日與觀光工廠、旅宿業者共同宣布暑期主題活動開跑，經發局表示，即起至8月底，桃園市15家觀光工廠推出多樣優惠，有親子戲水、創意手做、知識探索、購物折扣等，其中，77巧克力共和國、祥儀機器人夢工廠、郭元益糕餅博物館推出3館聯票，讓遊客以超值價格一次暢遊3大人氣場館，還可獲得聯票限定好禮、課程折扣。

請繼續往下閱讀...

經發局表示，活動第2大亮點，與旅行業者合作規劃15條1日遊主題遊程，以觀光工廠為核心串聯桃園市40個景點及場域，如忠貞市場、大溪老街、馬祖新村、永安漁港、草漯沙丘等，例如手信霧隱城、郭元益糕餅博物館串連龍元宮商圈，規劃植萃古樸日式菓旅主題遊程。

此外，為提供旅客一站式服務，經發局亦促成觀光工廠與旅宿業者合作，推出觀光工廠與旅宿包套專案，住都大飯店與祥儀機器人夢工廠的「親子2大1小住房專案」，入住親子主題套房即享早餐、雙人茶點與工廠貴賓券，喜來登酒店與金格卡司·蒂菈樂園及國巨洋傘文創園區，分別推出「2天1夜‧來去觀光工廠小旅行」，結合住宿、DIY課程及專屬伴手禮，帶領遊客深入認識糕餅文化與洋傘工藝。

經發局表示，相關活動資訊可至桃園市政府經濟發展局臉書粉絲頁查詢，或至各觀光工廠官網查詢。

桃市府結合觀光工廠、旅行業者、旅宿業者打造暑假特色旅遊，圖為77巧克力共和國。（記者鄭淑婷攝）

桃市府結合觀光工廠、旅行業者、旅宿業者打造暑假特色旅遊，圖為77巧克力共和國。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法